Проросійська операція серед українських біженців у Польщі. СБУ повідомила деталі

За даними спецслужб, фігуранти провели п’ять псевдоакцій «протесту», інспірованих та проплачених Кремлем у Варшаві та Вроцлаві

Викрито і депортовано з Польщі двох громадян Білорусі та дев’ятьох громадян України

Служба безпеки України та польські правоохоронці викрили 11 осіб, які на замовлення РФ організовували проплачені антиукраїнські мітинги в Польщі протягом 2025-2026 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

За даними спецслужб, фігуранти провели п’ять псевдоакцій «протесту», інспірованих та проплачених Кремлем у Варшаві та Вроцлаві. Як з’ясували правоохоронці, організатори замовних мітингів пропонували по $100-200 за одноразову участь у масовці.

За результатами міжнародного розслідування, на території ЄС викрито 11 осіб, причетних до проплачених акцій. Серед них двоє громадян Білорусі та дев’ятеро громадян України, які перебували на території Євросоюзу та були залучені до організації заходів.

Зазначається, що за вказівкою кураторів із Москви організатори підшукували потенційних учасників замовних «мітингів», інструктували їх, видавали провокаційні агітаційні матеріали та готівкою розраховувалися за участь. Організовані РФ вуличні «протести» у європейських містах були спрямовані на дискредитацію України на міжнародній арені та підрив суспільно-політичної ситуації в країнах ЄС.

Нині всіх викритих депортовано до країн походження. Діям фігурантів із України буде надано правову оцінку залежно від ступеня винуватості кожного, додала СБУ.

Крім того, тривають міжнародні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх організаторів прокремлівських провокацій.

Нагадаємо, наприкінці червня 2026 року польські спецслужби викрили та припинили діяльність групи, яку підозрюють в організації проросійських акцій впливу серед українських біженців. Фігурантів справи після затримання депортували з країни.