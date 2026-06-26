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Помер ексміністр оборони Росії, соратник Путіна ще з часів КДБ Іванов

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Помер ексміністр оборони Росії, соратник Путіна ще з часів КДБ Іванов
Іванов народився 31 січня 1953 року в Ленінграді
фото: «РИА Новости»

У 1976-1977 роках Іванов працював в КДБ разом із Путіним

Колишній міністр оборони Росії, ексголова адміністрації Кремля та спеціальний представник президента Сергій Іванов пішов з життя у віці 73 років. Він працював разом із Путіним у КДБ, ФСБ та уряді Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російську службу BBC.

4 лютого Іванов за власним бажанням залишив посаду спеціального представника президента Росії з питань природоохоронної діяльності, екології та транспорту. Цю посаду він обіймав з 2016 року, а до того очолював адміністрацію президента.

16 лютого 2026 року російський диктатор Володимир Путін виключив його зі складу Ради безпеки Росії.

За часів президента Бориса Єльцина Іванов був секретарем Ради безпеки, а міністром оборони став уже за Путіна в березні 2001 року. Він очолював Міноборони Росії до лютого 2007 року, потім був віцепрем’єром в уряді прем’єр-міністра Путіна.

Іванов народився 31 січня 1953 року в Ленінграді, у 1975 році був прийнятий на службу в КДБ. У 1976-1977 роках працював в управлінні КДБ по Ленінграду та Ленінградській області в одному підрозділі разом із Путіним. У 1991-1998 роках служив у Службі зовнішньої розвідки, а в 1998 році був призначений заступником директора Федеральної служби безпеки та став начальником департаменту аналізу, прогнозування та стратегічного планування. ФСБ тоді очолював Путін. Звідти перейшов на посаду секретаря Ради безпеки Росії.

До слова, очевидці розповіли, як загинув у 2014 році в Об’єднаних Арабських Еміратах заступник голови «Внешэкономбанка» Олександр Іванов. Він був сином Сергія Іванова.

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Теги: росія росіяни

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