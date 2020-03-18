Помпео звинуватив Росію у вбивстві десятків турецьких військових у Сирії



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Державний секретар США Майкл Помпео

Держдеп продовжує закликати відповідальних за обстріли до негайного припинення вбивств та політичного розв'язання конфлікту в Сирії

Державний секретар США Майкл Помпео назвав Росію винною в убивстві десятків турецьких військових у північно-західному регіоні Сирії.

Про це глава Держдепартаменту США заявив під час брифінгу в Вашингтоні, пише Reuters.

«Ми вважаємо, що Росія вбила десятки турецьких військових під час своїх бойових операцій, і ми стоїмо разом з нашим союзником по НАТО, Туреччиною, й продовжимо розглядати додаткові можливості для підтримки Туреччини, а також припинення насильства в Ідлібі та загалом у Сирії», - заявив державний секретар США.

Він підкреслив, що загальна відповідальність за тривалі обстріли, убивства мирних жителів та знищення шкіл і лікарень у Сирії лежить на режимі Башара Асада, якого підтримують Росія й Іран.

«Ми продовжуємо закликати до негайного припинення вбивств та політичного розв'язання конфлікту в Сирії», - додав Помпео.

Нагадаємо, минулого тижня Туреччина повідомила про досягнення з Росією згоди з більшості питань у рамках переговорів з режиму припинення вогню в Ідлібі.

Зазначимо, 28 лютого президенти Туреччини і Росії Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої домовилися зустрітися.

Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки. Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.

Крім того, Туреччина як реакцію на загострення ситуації в Ідлібі розглядала можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів.

Турецькі війська у відповідь завдали наземних і повітряних ударів по більш як 200 об'єктах сирійського режиму, а також ліквідували щонайменше 309 військових армії Асада.

На опублікованому аерофотознімку, знятому безпілотником, зафіксовано момент, коли турецькі війська уражають цілі режиму Асада.

Як раніше повідомили в Туреччині, Росія знала про місцеперебування турецьких військ, але їх все одно атакувала: обстрілювали навіть швидкі.

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