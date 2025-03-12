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Парламент Нідерландів не підтримав багатомільярдний план оборони Євросоюзу

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Парламент Нідерландів не підтримав багатомільярдний план оборони Євросоюзу
Депутати відхилили план оборони. який раніше представив прем’єр-міністр Дік Схоф
фото: dpa

Рішення не має обов’язкової сили, але створює невизначеність щодо подальшої роботи  

Парламент Нідерландів проголосував проти плану оборони ЄС, представленого раніше прем’єр-міністром країни Діком Схофом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на  DW.

Ініціатором запиту була правопопулістська партія JA21, також відома як «Консервативні ліберали». Запит підтримали три з чотирьох партій коаліції. Пропозицію схвалили 73 голосами проти 71.

Як зауважує видання, хоча ініціатива не має обов’язкової сили, вона викликає невизначеність щодо того, як діятиме уряд.

Нагадаємо, 4 березня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила план ReArm Europe, спрямований на мобілізацію майже 800 млрд євро для зміцнення європейської оборони. Цей план потім презентував нідерландським депутатам прем’єр-міністр Схоф.

Структура фінансування включає кредитну схему на суму 150 млрд євро під заставу невикористаних бюджетних коштів ЄС, а також пом’якшені фіскальні правила, які можуть розблокувати додаткові витрати на 650 млрд євро. Нідерландські противники плану стверджують, що його фінансування  призведе до збільшення державного боргу і дедалі більшого розколу уряду.

Також «Главком» повідомляв, що європейські оборонні підприємства зіткнулися з відмовами банків у фінансуванні через внутрішні політики кредитних організацій. Зокрема, збройові компанії належать до категорії небажаних активів, і це ускладнює їм доступ до фінансів.

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Теги: коаліція Урсула фон дер Ляєн парламент Європейський союз Нідерланди

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