Японія допоможе Україні розміновувати звільнені території

Японія допоможе в питанні гуманітарного розмінування та відновленні агросектору

Створено українсько-японську робочу групу для обміну досвідом

Японія допоможе Україні у відновленні та розмінуванні звільнених від російської окупації територій. Про це Мінагрополітики говорило з Японським агентством міжнародного співробітництва.

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Як зазначили в міністерстві, основною проблемою українських аграріїв є заміновані поля.

У проєкті державного бюджету на 2024 рік закладено 2 млрд грн на компенсацію витрат із розмінування для сільськогосподарських підприємців.

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Уряд Японії запевнив у підтримці й допомозі Україні, зокрема, в питанні гуманітарного розмінування та відновлення агросектору.

Міністерством агрополітики України та Міністерством сільського, лісового та рибного господарства Японії створено українсько-японську робочу групу з метою обміну досвідом відновлення Японії для відновлення сільськогосподарського сектору України.

Нагадаємо, Японія зобов’язалась допомагати Україні з відбудовою через державний і приватний сектори. Країна допоможе наданнями послуг дистанційного медичного обслуговування та технологіями розумного землеробства.

Стверджується, що через суворі правила щодо надання зброї згідно з Конституцією країни Японія зобов’язалась допомагати Україні з відбудовою через державний і приватний сектори.

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Серед інших заходів підтримки України Японія також розглядає можливість надання технологій очищення води та кібербезпеки.

Зазначимо, імміграційне агентство Японії заявило, що з 1 грудня іноземці, які тікають із зон конфлікту, зокрема з України, матимуть право на набуття статусу довгострокового резидента з робочою візою.

До слова, Україна та Японія почали почали переговори про гарантії безпеки.