Пошкоджений у 2023 році газопровід Balticconnector поновить роботу: названо дату

Пошкодження 8 жовтня трубопроводу Balticconnector між Фінляндією та Естонією

Цього тижня трубопровід успішно пройшов гідравлічні випробування

Роботи з ремонту газопроводу Balticconnector, який сполучає Фінляндію з Естонією, завершено. Він поновить роботу 22 квітня. Про це повідомляє естонський мовник ERR.

Естонської компанії Elering заявила, що цього тижня трубопровід успішно пройшов гідравлічні випробування. Нині проводяться заключні роботи, в ході яких трубопровід промивається водою, після чого буде здійснено осушку та проведений внутрішній геометричний аналіз.

Нагадаємо, що 8 жовтня 2023 року через позаштатну ситуацію зупинилися постачання газу через Balticconnector, підводний газопровід між Фінляндією та Естонією. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв «рішучу відповідь», якщо буде доведено навмисну атаку на газопровід Balticconnector між Естонією та Фінляндією.

Згодом, фінське Національне бюро розслідувань повідомило, що вважає пошкодження газогону Balticconnector, який сполучає Фінляндію з Естонією, наймовірніше, спричинили дії китайського судна Newnew Polar Bear під прапором Гонконгу.

До слова, 10 жовтня 2023 року Росія атакувала морський газопровід Baltic Connector, який розташований між Фінляндією та Естонією. Про це повідомляє видання Iltalehti.

За оцінками влади, газопровід вийшов із ладу на кілька місяців.