Лукашенко поклявся Сі Цзіньпіну у вічній дружбі

Зустріч Лукашенка та Сі Цзіньпіна 4 грудня в Пекіні

Лукашенко завірив Сі Цзіньпіна у міцній дружбі Білорусі з Китаєм

Лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з самопроголошеними президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Про зустріч повідомило агентство Сіньхуа.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Будь-які інші деталі переговорів, що відбулася в Пекіні, не наводяться.

Водночас пресслужба Лукашенка повідомляє про деякі заяви під час переговорів. Зокрема, Лукашенко сказав: «Ми давно визначилися, що ми співпрацюватимемо, житимемо і дружитимемо з Китаєм. Цій дружбі понад 30 років і з цього шляху жодного разу не звернули. Ні вліво, ні вправо».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Білорусь була, є та буде надійним партнером для Китаю», – заявив самопроголошений президент Білорусі.

Своєю чергою Сі Цзіньпін розповів про позитивну динаміку у білорусько-китайських відносинах.

Раніше стало відомо, що 3 грудня Лукашенко подався до Китаю для переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном.

Повідомлялося, що переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном пройдуть у понеділок, 4 грудня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На порядку денному – питання торговельно-економічного, інвестиційного та міжнародного співробітництва. Також у програмі візиту – низка заходів соціально-гуманітарного спрямування», – інформувала пресслужба Лукашенка.

Раніше Лукашенко відвідував Китай у березні цього року. Як головні досягнення тоді пресслужба білоруського диктатора відзначила «чотиригодинні продуктивні переговори» з Сі Цзіньпіном. Повідомлялося про підписані домовленості, які «оцінюються загалом у $3,56 млрд».