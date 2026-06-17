Європа почала будувати міст до Кремля – Reuters

У Брюсселі вже встановили канали зв'язку з Москвою, пояснюючи це підготовкою до можливих майбутніх переговорів

Офіс президента Європейської ради Антоніу Кошти встановив дипломатичні канали комунікації з Кремлем. У Брюсселі наголошують, що поки йдеться лише про технічне налагодження контактів, а не про обговорення конкретних умов завершення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними агентства, в останні тижні представники офісу Кошти мали короткі контакти з російською стороною на дипломатичному рівні. Посадовець Європейського Союзу на умовах анонімності пояснив, що головною метою таких контактів було відкриття каналів комунікації між Брюсселем і Москвою.

«Нічого змістовного не обговорювалося», – наголосив співрозмовник Reuters.

За його словами, Євросоюз виходить із того, що в будь-якому можливому сценарії завершення війни матиме власні інтереси у сфері безпеки, які необхідно буде захищати. Саме тому, на думку Брюсселя, важливо мати працюючі дипломатичні канали зв'язку з Росією.

Водночас посадовець підкреслив, що Європейський Союз не розглядає себе як посередника між Києвом і Москвою. У Брюсселі також наголошують, що продовжують підтримувати Україну в її прагненні досягти справедливого та тривалого миру.

Як зазначає Reuters, останнім часом європейські столиці активізували дискусії про можливі формати майбутніх переговорів із Росією після кількох років фактичної дипломатичної ізоляції Кремля.

Однак єдиного бачення щодо таких контактів усередині ЄС поки немає. Частина держав виступає за більш активну дипломатію, тоді як інші закликають зберігати максимальну обережність у відносинах із Москвою.

На цьому тлі прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні запропонувала призначити окремого представника Європейського Союзу для можливих контактів із Росією. За її словами, такий перемовник не повинен представляти одну з найбільших країн ЄС.

«Було б дуже складно висунути когось з однієї з найбільших європейських країн», – заявила Мелоні після завершення саміту G7.

Італійська прем'єрка вважає, що єдиний представник допоможе уникнути плутанини між різними дипломатичними ініціативами всередині Європи.

Нагадаємо, раніше Bloomberg повідомляло, що головний радник президента Європейської ради Антоніу Кошти вже провів щонайменше дві розмови з високопоставленим російським чиновником із близького оточення Володимира Путіна. За даними агентства, метою таких контактів було створення передумов для можливих майбутніх переговорів. Водночас ні Кремль, ні офіс Кошти офіційно не коментували цю інформацію.