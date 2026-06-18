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«Воювати всерйоз»: Держдума Росії відреагувала на рекордну атаку на Москву

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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«Воювати всерйоз»: Держдума Росії відреагувала на рекордну атаку на Москву
Російські депутати вимагають помсти після нальоту дронів
фото: скрин з відео

Депутати Держдуми закликали до тотальних бомбардувань України

Безпорадність російської протиповітряної оборони під час найпотужнішого нальоту дронів на Москву викликала хвилю паніки та агресії в політичному керівництві РФ. Про це повідомляють російські пропагандистські медіа та моніторингові ресурси, інформує «Главком».

Реакція Держдуми

У Державній думі вимагають тотального знищення української цивільної інфраструктури, визнаючи, що наявні методи Кремля не здатні захистити навіть столицю.

Гостра реакція пролунала від першого заступника голови комітету Держдуми з оборони Олексія Журавльова. Російський законодавець не приховував шоку від того, що близько 180 ударних дронів змогли прорватися до Москви та паралізувати її життєдіяльність.

«Обнулення всієї логістики, мостів, тунелів, бомбардування залізничних станцій – треба почати нарешті воювати всерйоз», – заявив російський депутат.

Журавльов фактично розписався у безпорадності військового командування РФ, зазначивши, що доки Україна зберігає можливість виготовляти далекобійну зброю та отримувати західну допомогу, «припинити атаки на Москву не вдасться». Як єдиний вихід для порятунку російської столиці він назвав широкомасштабний наступ із метою повного захоплення Києва.

Наслідки прильотів

Поки у високих кабінетах закликають до радикальних дій, сама Москва вже відчула реальні наслідки війни. Рекордна атака повністю паралізувала транспортну систему регіону:

  • Авіаційний локдаун: Через запровадження плану «Килим» в аеропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьєво» та «Жуковський» було скасовано та затримано понад 500 рейсів.
  • Паніка пасажирів: Тисячі людей опинилися заблокованими в літаках та терміналах, а десятки бортів довелося перенаправляти на дальні запасні аеродроми в інші регіони Росії.
  • Логістичний збій: Рух наземного транспорту та поїздів у Підмосков'ї зазнав суттєвих затримок через масштабні заходи безпеки та пожежі на стратегічних об'єктах.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку на Москву. Він підтвердив вже друге за тиждень ураження Московського НПЗ.

У мережі з'явилися яскраві кадри вибуху на Московському нафтопереробному заводі в районі Капотня. На відео зафіксовано момент детонаціїодного з резервуарів із паливом.

До слова, після масштабної атаки українських безпілотників і пожеж на Московському НПЗ у Капотні російські соцмережі заполонили панічні та саркастичні коментарі.

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Теги: Москва росія росіяни дрон

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