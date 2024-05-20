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Працівники аеропортів Парижа анонсували страйк 21 травня: все через Олімпійські ігри

Катерина Іванова
glavcom.ua
Працівники аеропортів Парижа анонсували страйк 21 травня: все через Олімпійські ігри
Дата 21 травня була обрана не випадково: цього дня заплановано засідання ради акціонерів групи компаній «Аеропорти Парижа»
фото: LP/Delphine Goldsztejn

До страйку також хочуть приєднатися співробітники Національної компанії французьких залізниць

Співробітники паризьких аеропортів Орлі, Ле Бурже та Шарль-де-Голль планують провести завтра, 21 травня, страйк, вимагаючи премій з нагоди роботи під час Олімпійських ігор. Про це повідомляє газета Le Parisien.

До страйку закликають такі великі профспілки, як: «Загальна конфедерація праці», «Національна спілка автономних профспілок», «Французька демократична конфедерація праці» та «Робітнича сила». Також зранку заплановано маніфестацію перед терміналом 2E аеропорту Шарль-де-Голль. Видання пише про ускладнення руху транспорту у цей день: його вже стигли назвати «чорним вівторком» для транспорту.

Основні вимоги страйкуючих: одноразова премія для всіх працівників аеропортів, які будуть залучені в період проведення Ігор з 8 липня по 15 вересня, збільшення штату співробітників з метою знизити навантаження на чинних, ранній вихід на пенсію з урахуванням важких умов праці та перегляд зарплат у бік збільшення.

«Кількість учасників (страйку – ред.) не така вже й мала, але це не паралізує роботу», – зізнався один із профспілкових активістів у розмові з кореспондентом видання.

Дата 21 травня була обрана не випадково: цього дня заплановано засідання ради акціонерів групи компаній «Аеропорти Парижа». Співробітники Національної компанії французьких залізниць також мають намір провести цього дня масовий страйк, вимагаючи премій у зв'язку з роботою на Олімпійських іграх.

Нагадаємо, у Парижі пройшли мітинги з вимогою підвищити заробітну плату, а під час протестів лунали гасла на підтримку Гази та окремі заклики «загасити вогонь Олімпіади». Про це пише The Washington Post. 

«Явка на протести в середу свідчить про те, що гнів французів розвіявся після прийняття непопулярного закону, який підвищив пенсійний вік минулого року. Але робітники і студенти все ще достатньо розлючені, щоб змусити чиновників побоюватися зриву Олімпійських ігор у Парижі цього літа», – зазначають у матеріалі.

До слова, у Німеччині може початися страйк залізничників під час чемпіонату Європи з футболу. Про це повідомляє Bild. За інформацією залізничної профспілки, загроза страйку пов'язана з вимогами вжити заходів з безпеки для співробітників.

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Теги: страйк премія олімпійські ігри

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