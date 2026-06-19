Прем'єр Угорщини похвалився, що заблокував Україні прискорений вступ у ЄС

Мадяр: пункт про прискорений вступ України до ЄС вилучили в останній момент

Мадяр заявив, що домігся виключення пункту про прискорений вступ України до ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що з підсумкової заяви саміту Європейського Союзу було вилучено пункт про прискорення вступу України до ЄС. Про це він повідомив після чотиригодинних переговорів лідерів країн Євросоюзу, пише «Главком».

За словами Мадяра, до підсумкового документа щодо України увійшли лише ті формулювання, які раніше були погоджені консенсусом усіма державами-членами.

«Щодо процесу приєднання України до ЄС, за моєю ініціативою в останній момент з тексту було вилучено положення, що стосувалося прискорення приєднання. Це не було просто», – написав угорський прем'єр.

Він також зазначив, що під час багатотижневих переговорів текст заяви був суттєво змінений за пропозиціями Будапешта. «Вперше за півтора року стала можливою підсумкова заява, ухвалена всіма державами-членами», – заявив Мадяр.

За його словами, досягти компромісу вдалося завдяки готовності сторін до переговорів, а не до конфронтації. Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Київ розраховує на відкриття всіх шести переговорних кластерів щодо членства в ЄС у найближчі тижні або місяці.

Нагадаємо, Україна офіційно розпочала переговори за першим кластером на шляху до членства в Європейському Союзі. У Брюсселі назвали цей тиждень історичним для української євроінтеграції та підтвердили готовність продовжувати політичну, фінансову й військову підтримку Києва.

До слова, Україна розраховує завершити основний етап переговорів щодо вступу до Європейського Союзу протягом найближчих півтора року та вийти на підписання договору про членство вже у 2027 році.