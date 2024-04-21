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У Тбілісі продовжуються мітинги проти закону про «іноагентів» (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
У Тбілісі продовжуються мітинги проти закону про «іноагентів» (фото)
15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про «іноземних агентів»
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Організатори акції не виключають провокацій з боку грузинських силовиків

У Тбілісі, Грузія, триває мітинг проти ухвалення закону про «іноагентів». Про це повідомляє Грузия Online.

Видання пише, що учасники мітингу спочатку протестували під будівлею грузинського парламенту. А потім вирушили в бік будівлі Верховного суду Грузії.

Протестувальники скандують «Ні російському закону! Так Європі» та «Ні офшорному закону».

Організатори акції не виключають провокацій з боку грузинських силовиків, тому закликали протестувальників не піддаватися на них.

Нагадаємо, що 15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про «іноземних агентів», який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії.

Правляча партія Грузії «Грузинська мрія» проголосувала у першому читанні проєкт закону про «іноземний вплив». Свої голоси «за» віддали 83 депутати, проти – 0, а депутати від опозиції залишили залу перед голосуванням після словесної суперечки

Під час мітингу було поранено поліцейського та затримано 14 протестувальників. Організатори акції протесту зазначають, що мітинг триватиме доти, поки владна партія не відмовиться від спроб ухвалити закон, який протестувальники називають антидемократичним й антиєвропейським. Будівля парламенту охороняється поліцейським спецназом. Також силовики розганяли учасників акції протесту за допомогою, ймовірно, сльозогінного спрею.

Також президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтвердила намір накласти вето на закон про «іноагентів», якщо він буде ухвалений. 

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Теги: іноагент законопроєкт закон Грузія

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