Пригожин тримав власний гарем незайманих дівчат у Петербурзі
За секс із незайманими дівчатами ватажок «вагнерівців» Пригожин платив 40 тис. рублів
Очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин під час перебування у Санкт-Петербурзі постійно користувався послугами повій, а особливу увагу приділяв незайманим дівчатам на межі повноліття. Про це повідомляють російські ЗМІ.
За даними журналістів, Євген Пригожин дуже часто «купляв цноту» молодих дівчат, які були трохи старше 18 років, а серед працівниць секс-індустрії дуже багато людей знали про вподобання очільника ПВК «Вагнер».
Одна з дівчат, яка продала цноту Пригожину, розповіла, що Пригожин замовляв одразу багато різних дівчат трохи старше 18 років.
«Він займався сексом без презерватива: вважав, що так обмінюється енергією, рідинами, ніби отримує від них заряд бадьорості. У нього взагалі багато своїх дивацтв, наприклад, під крайньою плоттю в нього вшиті «супутники». Це така модна тема в деяких чоловіків, особливо на зоні, коли всякі предмети зашивають туди. Вважається, що це має зробити з чоловіка статевого гіганта і що жінки від цього отримують задоволення. Насправді жінкам це болісно і неприємно», – розповіла вона.
За словами розслідувачів, для дівчат «кухар» Путіна винаймав номери в готелі Solo Sokos Hotel. Зазначається, що деякі з дівчат жили там довго, а деяких, зокрема цнотливих дівчат, привозили та відвозили дуже швидко.
Дівчина, яка вже була «на зустрічі» з Пригожиним розповіла, що він називав незайманих дівчат «шампуньками», тому що він їх «відкривав та викидав».
«Це було восени 2019 року, мені було 18 років, я жила в Санкт-Петербурзі, була в глибокій депресії й мала лягти в лікарню. У той час я познайомилася з дівчинкою мого віку – її вигнали з дому, їй дуже потрібні були гроші. Вона запитала, чи не хочу я продати свою цноту за 40 тисяч рублів, а вона б тоді отримала комісію. Я така: а давайте, – хоча мені-то самій не настільки гроші потрібні були», – зазначила вона.
За її словами, вона не знала кому саме продаЄ свою цноту.
«Я не підозрювала, з ким доведеться це зробити. Спочатку я зустрілася з його сутенеркою в кафе на Невському проспекті, миленько з нею поговорили. Це була дівчина років 30, з довгим темним волоссям. Вона сказала, що потрібно піти в клініку і перевірити цноту. Мене відправили в клініку «Согаз» – тут же з іншого боку Невського проспекту. На ресепшені потрібно було сказати пароль «жіночий спорт», – розповіла дівчина.
Після перевірки її відправили в готель Solo Sokos Hotel Vasilievsky на Василівському острові.
«Мені здається, там завжди були якісь кімнати заброньовані для нього і дівчаток. Там були дівчатка, не незаймані, яким він платив за секс по 5 тисяч рублів. Вони-то мені й розповіли, що це Пригожин. Вони тоді чекали його вже кілька днів», – додала вона.
За словами дівчини вона досить добре знала на той момент, хто такий Пригожин, адже читала незалежні ЗМІ та розслідування про «кухаря Путіна».
«У повному шоці я вирушила в кімнату готелю і чекала на нього. Він почав стукати не в ті двері, подумав, що я йому не відчиняю, і розсердився. А потім зрозумів, що це він помилився. І я просто сиділа з ошелешеним виглядом. Потім він сказав, що була дівчинка, яка йому так і не відчинила», – розповіла вона.
Вона повідомила, що процес зустрічі з Пригожиним відбувся досить швидко та після усього вона почувалася досить пригніченою та навіть записалась на прийом до психотерапевта.
«Судячи з усього, він дуже часто був у цьому готелі й там завжди мали бути для нього готові дівчатка. Він шукав незайманих і називав їх «шампуньки». Як мені потім розповіли, у нього є бзик на цьому – позбавляти цноти. А «шампуньки» – за аналогією з шампунями в готелі: відкриваєш і викидаєш. Гроші він просто залишив стопкою на стільці, 100 тисяч: 40 я мала взяти собі, 60 тисяч віддати сутенерці», – додала дівчина.
Нагадаємо, раніше російські ЗМІ писали, що за наказом Путіна ПВК «Вагнер» у Росії розформовано, а більшість найманців перейшла служити в армію РФ. Найменша частина поїхала разом із Пригожиним до Білорусі.
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