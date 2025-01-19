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Прихильники президента Південної Кореї розгромили суд (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Прихильники президента Південної Кореї розгромили суд (відео)
Протести прихильників президента Південної Кореї поблизу суду
фото: Reuters

Суд у Південній Кореї продовжив термін тримання під вартою президента Юн Сук Йоля

Прихильники президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, якого звинувачують у спробі насильницького захоплення влади, розгромили суд, який вирішив тримати його під вартою. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що в неділю суд у Південній Кореї продовжив термін тримання під вартою президента Юн Сук Йоля до 20 днів, що спричинило масові протести його прихильників. Розлючені демонстранти увірвалися до будівлі суду, розбили вікна й проникли всередину, створюючи хаос.

Зокрема, прихильники президента прорвали поліцейські кордони, увірвалися до будівлі суду, трощили меблі та використовували вогнегасники проти правоохоронців, які намагалися зупинити заворушення.

Відомо про затримання 40 осіб.

Нагадажмо, у грудні парламент усунув Юн Сок Йоля від влади після його спроби ввести в країні військовий стан для боротьби з політичними опонентами.

3 січня слідчі з управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO), які прибули до резиденції президента Південної Кореї Юн Сок Йоля для його арешту, зіткнулися з опором служби безпеки глави держави та зрештою відмовились від своїх намірів.   Як повідомило агентство News1, управління  вирішило призупинити виконання ордера на арешт президента країни Юн Сок Йоля після зіткнень із військовими у його резиденції.   

6 січня Управління антикорупційних розслідувань щодо високопосадовців (CIO) вирішило делегувати поліції застосування ордера на арешт президента Республіки Корея Юн Сок Йоля у справі про заколот. 

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Теги: Південна Корея арешт розслідування президент

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