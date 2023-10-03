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Проросійський переможець виборів у Словаччині має сформувати уряд: названо терміни

Діана Гасюк
glavcom.ua
Проросійський переможець виборів у Словаччині має сформувати уряд: названо терміни
Роберт Фіцо
фото: Reuters

Водночас словацька президентка проведе переговори з іншими партійними лідерами, які можуть теоретично претендувати на посаду прем’єр-міністра

Президентка Словаччини Зузана Чапутова, як було передбачено, доручила мандат на формування нового уряду Роберту Фіцо – лідеру партії Smer-SD, яка здобула перемогу на парламентських виборах 30 вересня. Про це повідомляє Reuters.

«Ми домовилися про двотижневий термін, який я матиму у своєму розпорядженні для формування уряду. Це буде непростий процес, але ми зробимо все можливе», – сказав лідер Smer-SD журналістам після зустрічі.

Водночас словацька президентка сказала, що проведе переговори з іншими партійними лідерами, які можуть теоретично претендувати на посаду прем’єр-міністра.

Нагадаємо, на парламентських виборах у Словаччині партія, очолювана прокремлівським діячем Робертом Фіцо, посіла перше місце, набравши більше голосів, ніж очікувалося. Це може кинути виклик єдності НАТО та ЄС щодо України. 

Зазначимо, 30 вересня у Словаччині відбулися позачергові парламентські вибори. Останні дані соціологів свідчили про високий рейтинг лівоцентристської партії «Курс» (Smer) на чолі з Робертом Фіцо, який пішов з посади прем’єра п’ять років тому. Йому прогнозували повернення в крісло очільника уряду.

Роберт Фіцо виступає за припинення підтримки України. Фіцо висловив занепокоєння щодо наслідків війни. Він пообіцяв припинити військову допомогу Україні та відверто назвав президентку Словаччини Зузану Чапутову «американським агентом». До того ж він виступає проти членства в НАТО для Києва.

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Теги: переговори партії рейтинг вибори

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