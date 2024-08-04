Протести у Британії: прем’єр-міністр пригрозив учасникам заворушень жорстким покаранням

Кір Стармер розкритикував події у Ротергемі, де учасники заворушень напали на готель, у якому поселили мігрантів

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер звернувся до народу у зв’язку з хвилею заворушень у його країні. Він закликав мітингувальників зупинитися та пообіцяв суворо покарати учасників протестів. Про це повідомляє SkyNews.

Сьогодні ввечері Стармер вийшов зі зверненням з урядової будівлі на Даунінг-Стріт та пообіцяв, що учасники заворушень будуть покарані «з усією суворістю закону». «Це насильство, а не простест… Гарантую, що ви пошкодуєте про участь у цих безладах – і безпосередню, і підбурюванням до безладів онлайн», – запевнив посадовець.

Британський прем'єр окремо розкритикував події у Ротергемі, де учасники заворушень напали на готель, де поселили мігрантів: «Таким діям немає ніяких виправдань».

Стармер назвав ці події «ультраправим бандитизмом». «Я розумію, як жахаюче це може бути для людей, які відчувають себе у небезпеці через свій колір шкіри чи віру… Знайте, що цей агресивний натовп не є обличчям країни, і ми притягнемо їх до відповідальності», – пообіцяв посадовець.

Представник консерваторів Джеймс Клеверлі, який зараз є головним спікером партії з питань внутрішніх справ, наголосив, що подібним діям немає ніяких виправдань, а учасники заворушень заслуговують на загальний осуд і жорстке покарання.

Нагадаємо, що у Великій Британії відбулися десятки мітингів ультраправих рухів, проти них виходили контракції. Низка демонстрацій обернулися сутичками та підпалами, майже 100 людей затримали.

Демонстрації по всій країні спричинила смерть трьох дівчаток в англійському місті Саутпорт. За даними поліції, 17-річний хлопець з села Бенкс у графстві Ланкашир з ножем напав на студію, де відбувався тематичний урок з танців і йоги для дітей у стилі попспівачки Тейлор Свіфт. У результаті нападу троє дівчат віком 6, 7 та 9 років загинули. Ще 11 дітей і двоє дорослих отримали ножові поранення, більшість з них – у важкому стані.