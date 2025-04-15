Байден виступить з першою публічною промовою після того, як залишив Білий дім

Більшість часу Байден нині проводить вдома в Делавері, зрідка приїжджаючи до офісу у Вашингтоні

Експрезидент США виступить на конференції у Чикаго

Колишній президент США Джо Байден збирається виступити зі своїм першим публічним зверненням після звільнення з посади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Зазначається, що Байден виступить на конференції у Чикаго, присвяченій програмам соціального забезпечення. Відомо, що Байден буде основним доповідачем.

Журналісти пов'язують рішення 82-річного політика виступити з такою промовою з тим, що нинішня адміністрація США активізувала зусилля щодо скорочення державних програм та агенцій, у тому числі у сфері соціального забезпечення.

Зазначається також, що коло спілкування Байдена суттєво звузилося за останні місяці. У його команді зараз працюють лише кілька найвідданіших помічників.

Нагадаємо, колишній президент США Джо Байден планує повернутися в американську політику. Зокрема, він хоче взяти участь у нових виборчих кампаніях демократів.

Раніше експрезидент приватно зустрівся з новим головою Національного комітету Демократичної партії Кеном Мартіном і запропонував свою допомогу. Байден сказав лідерам демократів, що він планує зайнятися збиранням коштів, проводити кампанію та «робити все необхідне», щоб Демократична партія США повернула втрачені позиції.

Як повідомлялося, каліфорнійська Агенція креативних митців (Creative Artists Agency, CAA) з офісом у Лос-Анджелесі оголосила про підписання контракту з колишнім президентом США Джо Байденом.

До слова, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що позбавляє колишнього президента Джо Байдена доступу до секретної інформації. Це перша публічна згадка про ексгосподаря Білого дому після того, як він залишив посаду два тижні тому. Байден не розповідав, чим планує займатися по завершенні своєї 50-річної політичної кар'єри.