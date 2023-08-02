«Мой сын где-то сгнил?!». Росіянка в істериці звернулася до Путіна

Росіянка стверджує, що вже декілька тижнів не може отримати тіло її загиблого сина-окупанта, а на її питання ніхто не відповідає

Мати загиблого окупанта стверджує, що російська влада загубила тіло її сина-окупанта

Росіянка звернулася до диктатор Путіна із проханням знайти її мертвого сина-окупанта, адже, за її словами, російська влада загубила його тіло. Відео поширилося у соціальних мережах.

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Зазначимо, що жінка не засуджує загарбницьку війну в Україні. У неї немає усвідомлення, що якби росіяни не розв'язали криваву війну, її син міг би залишився живим. Вона лише бідкається, що не може знайти тіло сина, і таким чином викриває недоліки російської системи: чиновникам настільки байдужі смерті окупантів, що вони навіть не забивають собі голову думками про повернення їхніх тіл.

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«Мій син Федорів Валерій Владиславович, 2003 року народження. Його мобілізували з міста Нижньовартівська 28 вересня 2022 року. 18 липня нам зателефонували з його частини та повідомили про загибель нашого сина 16 липня 2023 року. З цього часу до сьогодні ми з чоловіком чули вже три різні історії про загибель нашого сина. Вони його повезли, але куди довезли, невідомо», – заявила мати окупанта.

Мати загиблого окупанта обурена позицією російської влади, яка забрала її сина на війну, коли це було необхідно їм, проте тепер, після загибелі, не турбують себе необхідністю повернути тіло батькам, порівнюючи ситуацію зі вбитою твариною, про яку забули після смерті. Таким чином вона лише підтверджує: для Росії її солдати не більш важливі, ніж тварини.

Нагадаємо, що раніше окупанти звернулися до російської влади. Росіяни жаліються, що їх відправляють штурмувати українські території як «гарматне м'ясо», а командування при цьому перебуває десь далеко і не виходить на зв'язок.

До слова, російські чиновники вручили матері загиблого окупанта мультиварку.