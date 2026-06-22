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85 років тому нацисти атакували Київ. Через десятиліття історія повторилася

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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85 років тому нацисти атакували Київ. Через десятиліття історія повторилася
Від Гітлера до Путіна: Київ опинився під бомбами о четвертій ранку
фото: golos.com.ua

Перші бомби впали на українську столицю близько четвертої ранку. Через 80 років, вісім місяців і два дні війна знову прийшла до України майже в той самий час

22 червня виповнюється 85 років від початку німецько-радянської війни. Саме на світанку 22 червня 1941 року нацистська Німеччина розпочала масштабний наступ на Радянський Союз, а Київ став одним із перших великих міст, які зазнали ударів з повітря. Про це повідомдяє «Главком».

Початок німецько-радянської війни

Вторгнення Третього Рейху стало переломним моментом Другої світової війни. Німецькі війська атакували радянську територію вздовж усього фронту від Балтійського до Чорного моря. Одночасно розпочалися масовані бомбардування міст, військових об'єктів та інфраструктури.

Київ опинився серед перших цілей нацистської авіації. За історичними даними, повітряні тривоги та вибухи в українській столиці пролунали близько четвертої години ранку. Для мільйонів людей цей день став початком одного з найтрагічніших періодів в історії XX століття.

Від пакту Молотова-Ріббентропа до поділу Польщі

Втім, подіям 22 червня 1941 року передувала співпраця двох тоталітарних режимів. У серпні 1939 року нацистська Німеччина та Радянський Союз уклали пакт Молотова-Ріббентропа, до якого додавався таємний протокол про розподіл сфер впливу у Центрально-Східній Європі.

Вже 1 вересня 1939 року Німеччина напала на Польщу. Через понад два тижні, 17 вересня, до польської території увійшли радянські війська. У результаті обидві держави фактично розділили між собою Польщу відповідно до попередніх домовленостей.

Після завершення кампанії відбувалися контакти між військовими двох держав. Одним із найвідоміших епізодів став спільний парад у Бресті, який згодом перейшов під контроль СРСР після уточнення лінії розмежування між союзниками.

Операція «Барбаросса»

Однак союз двох диктатур виявився нетривалим. Уже менш ніж через два роки Адольф Гітлер ухвалив рішення про напад на свого недавнього партнера. Так розпочалася операція «Барбаросса» – найбільше сухопутне вторгнення в історії людства.

Для України ця дата має особливе значення не лише через події Другої світової війни. Багато хто звертає увагу на символічний збіг із початком повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. 24 лютого російські війська також розпочали атаку на Україну у передсвітанкові години, а перші ракетні удари пролунали близько четвертої ранку.

В Україні 22 червня офіційно відзначається День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. Цю дату встановлено для вшанування мільйонів людей, які загинули під час Другої світової війни, а також нагадування про трагедію, що розпочалася з нацистського вторгнення на територію Радянського Союзу у 1941 році. Щороку цього дня по всій країні проходять меморіальні заходи та церемонії пам’яті.

Нагадаємо, у ніч на 22 червня мер Москви Сергій Собянін заявив про атаку безпілотників на російську столицю. За його словами, сили ППО РФ нібито збили щонайменше 11 дронів, які прямували у напрямку Москви. На місцях падіння уламків, за твердженням російської сторони, працювали екстрені служби.

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Теги: росія історія путін Україна Адольф Гітлер

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