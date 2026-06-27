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Країни Балтії запропонували ЄС новий спосіб тиску на Кремль

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Країни Балтії запропонували ЄС новий спосіб тиску на Кремль
Країни Балтії закликали ЄС позбавити Кремль головного джерела доходів
фото: Financial Times

Естонія, Латвія та Литва закликали Брюссель прискорити відмову від російської нафти після стабілізації ситуації на енергетичних ринках

Країни Балтії закликали Європейський Союз повернутися до питання поступової відмови від імпорту російської нафти. На їхню думку, експорт енергоносіїв залишається одним із головних джерел фінансування війни Росії проти України, а ризики масштабної енергетичної кризи, через які рішення відкладали, наразі зменшилися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Країни Балтії вимагають прискорити відмову від російської нафти

Під час зустрічі міністрів енергетики країн ЄС Естонія, Латвія та Литва закликали Єврокомісію винести на розгляд пропозицію щодо поступового припинення імпорту російської нафти. Представники Балтії наголосили, що подальші закупівлі російських енергоносіїв дозволяють Москві продовжувати фінансування війни проти України.

Єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен під час закритої зустрічі не коментував цю ініціативу. Водночас Європейська комісія пообіцяла винести відповідну пропозицію на розгляд.

Заклики пролунали після того, як ситуація навколо Ормузької протоки почала стабілізуватися. Після домовленостей між США та Іраном про продовження перемир'я судноплавство через один із найважливіших енергетичних маршрутів світу поступово відновлюється. Саме через побоювання перебоїв із постачанням енергоносіїв Євросоюз раніше відклав обговорення нових обмежень щодо російської нафти.

За оцінками Єврокомісії, якщо на початку 2022 року частка російської нафти в імпорті ЄС становила 27%, то у 2025 році вона скоротилася до 2%. Водночас це все ще відповідає близько 9,7 млн тонн сирої нафти.

Раніше ЄС погодився повністю відмовитися від російського газу до осені 2027 року. Водночас війна на Близькому Сході змусила Брюссель тимчасово відкласти розгляд питання щодо заборони імпорту російської нафти.

ЄС оцінює ризики для енергетичного ринку

Заступник міністра енергетики Польщі Войцех Врохна заявив Financial Times, що Варшава підтримує якнайшвидше ухвалення такого рішення.

«Але ми розуміємо занепокоєння щодо цін, доступності [постачання] та конкурентоспроможності, що може стати наслідком цього. Це ціна, яку ми маємо заплатити, щоб стати незалежними від російських ресурсів», – сказав він.

У Єврокомісії також зазначили, що нафтовий ринок продемонстрував стійкість попри напружену ситуацію на Близькому Сході. Водночас Дан Йоргенсен наголосив, що навіть у разі подальшої стабілізації ситуації повернення світового нафтового ринку до звичного стану триватиме ще кілька місяців, а газового – кілька років.

Нагадаємо, що США відновили дію нафтових санкцій проти Росії після тимчасового послаблення, яке діяло кілька місяців через ситуацію в Ормузькій протоці. 

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Теги: санкції росія нафта Балтія

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