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Макрон заявив про істотну зміну балансу сил на користь України

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Макрон заявив про істотну зміну балансу сил на користь України
Лідери домовилися збільшити постачання засобів і систем протиповітряної оборони Україні
фото: Getty Images

Макрон: США готові разом з європейцями підтримувати Україну й тиснути на Росію

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що за останні місяці баланс сил у війні істотно змінився на користь Києва, а Сполучені Штати продемонстрували суттєву зміну підходу до підтримки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Підсумки переговорів на G7

Виступаючи на брифінгу для журналістів після завершення саміту G7 в Евіан-ле-Бен, Макрон розповів, що лідери провели детальне обговорення ситуації навколо України, яке дозволило знайти спільні точки в позиціях учасників. За його словами, Україна продовжує просуватися вперед і чинити опір, тоді як Росія відступає.

«Президент Трамп, як і всі ми, просто визнав, що з боку Росії сьогодні немає серйозного бажання обговорювати мир», – заявив французький лідер.

Макрон підкреслив незмінну підтримку України з боку всіх учасників зустрічі та назвав узгоджені формулювання щодо Києва достатньо вагомими. За його словами, текст спільної заяви відображає дуже істотну зміну підходу, зокрема чітку готовність США працювати разом із європейцями для підтримки України.

Зброя та санкції

Лідери домовилися збільшити постачання засобів і систем протиповітряної оборони Україні. Також учасники саміту підтримали прохання Києва щодо ліцензійних угод, які дозволять Україні самостійно випускати частину такого обладнання.

Зокрема, США та кілька країн-членів G7 з Європи погодилися виробляти за ліцензією далекобійні ракети та системи протиповітряної оборони безпосередньо в Україні. Це рішення повинно не лише закрити прогалини в європейській обороні, а й дати додатковий дохід дедалі ефективнішим українським оборонним заводам.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зауважив, що наразі всі країни виробляють замало озброєння, і цю проблему можна вирішити, видаючи ліцензії компаніям з відповідними виробничими потужностями, зокрема європейським та українським.

На брифінгу Макрон також повідомив, що Володимир Зеленський пропонував запросити Володимира Путіна на саміт для обговорення шляхів виходу з тупикової ситуації, однак відповіді з боку Росії не надійшло.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що лідери G7 знайшли спосіб посилити тиск на Кремль – нові обмеження можуть вдарити по ключових джерелах доходів російського бюджету.

До слова, за підсумками зустрічі G7 ухвалила підсумкову заяву про нові санкції проти Росії та постачання зброї Україні.

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Теги: росія санкції саміт Володимир Зеленський Україна Еммануель Макрон президент озброєння Фрідріх Мерц

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