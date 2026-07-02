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Конфлікт ФСБ та військових: чому ліквідація російських генералів поглиблює розкол в РФ – Fox News

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Конфлікт ФСБ та військових: чому ліквідація російських генералів поглиблює розкол в РФ – Fox News
Автомобіль, в якому 25 квітня 2025 року в Московській області загинув російський генерал Ярослав Москалик
фото: Слідчий комітет Росії

Високий рівень втрат серед генералітету серйозно загострив конфлікт між Збройними силами РФ та ФСБ

Російські спецслужби розглядають військове керівництво як потенційну політичну загрозу, через що вищі офіцери залишаються без належної безпеки. Про це пише «Главком» із посиланням на Fox News.

З початком повномасштабного вторгнення в Україну окупаційна армія втратила значну кількість генералів унаслідок ракетних ударів, атак безпілотників, підривів авто та авіакатастроф. 

За даними розвідувальних джерел у Європі, високий рівень втрат серед генералітету серйозно загострив конфлікт між Збройними силами РФ та ФСБ. Армійське командування вимагає від спецслужби забезпечення фізичного захисту для вищих офіцерів, проте Федеральна служба безпеки відмовляється брати на себе таку відповідальність. Ця конфронтація відображає глибоке історичне суперництво, що тягнеться ще з радянських часів, коли органи держбезпеки традиційно мали привілейоване становище щодо армії.

Розвідники наголошують, що ліквідація ключових командирів не лише створює оперативні проблеми, а й суттєво деморалізує російських військових на фронті. У Кремлі розуміють цей руйнівний психологічний ефект, оскільки загальний моральний дух окупантів і так залишається низьким.

Російський опозиційний політик Максим Кац у коментарі Fox News пояснив, що війна суттєво підвищила роль генералів безпосередньо на полі бою, проте владна вертикаль у Москві продовжує бачити в них небезпеку для режиму. Оскільки сам Володимир Путін є вихідцем із радянських спецслужб, ФСБ зберігає статус найвпливовішої структури в державі, тоді як армія історично сприймається як загроза політичній стабільності.

Кремль традиційно побоюється появи популярних військових лідерів, здатних кинути виклик владі, тому у РФ немає генералів на найвищих державних посадах. Будь-які спроби військових здобути авторитет жорстко припиняються кримінальним переслідуванням або ліквідацією, як це сталося з керівником ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним та іншими офіцерами. Кац додав, що навіть в умовах ведення масштабної війни путінська система свідомо утримує армію в політично слабкому стані: військове керівництво усунуте від ухвалення стратегічних рішень, а фінансово генерали залишаються найбіднішим прошарком серед російської еліти порівняно з міністрами чи співробітниками ФСБ.

Нагадаємо, у Підмосковʼї в місті Балашиха 25 квітня 2025 року вибухнула автівка. Внаслідок підриву було вбито заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил РФ. Наступного дня після вибуху ФСБ оголосила про затримання Ігната Кузіна, назвавши його «агентом українських спецслужб».

Як відомо, близько шостої ранку 17 грудня 2024 року на Рязанському проспекті у Москві біля під’їзду одного з житлових будинків прогримів вибух. Згодом стало відомо: на місці вибуху загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) Збройних сил Росії, генерал-лейтенант Ігор Кирилов. Його помічник-водій Ілля Полікарпов також загинув.

Теги: росія ФСБ армія

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