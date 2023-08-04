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Куди їдуть росіяни? Відома туристична країна похизувалася рекордом

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Куди їдуть росіяни? Відома туристична країна похизувалася рекордом
Таїланд прийме 1,2 млн росіян за рік
фото з відкритих джерел

За півроку туристичну країну уже відвідали 856 тис. росіян

Поки більшість країн світу забороняють в'їзд для громадян країни-агресора, Таїланд цього року розраховує прийняти 1,2 млн. російських туристів. З початку року в країну вже приїхали 856 тис. росіян. Про це повідомила  директорка офісу з туризму в Росії Тайського управління з туризму (ТАТ) Кханіттха Пханворават.

«З 1 січня по липень у Таїланді побували 856,5 тис. російських туристів. За підсумками року плануємо прийняти 1,2 млн. При цьому, якщо до пандемії росіяни приїжджали в основному взимку, зараз турпотік розподіляється більш рівномірно за рахунок продовження на літо польотних програм авіакомпаній», – сказала вона.

За словами представниці ТАТ, у першому півріччі турпотік на 10% перевищив показники рекордного допандемійного 2019 року, за підсумками якого Таїланд прийняв майже 1,5 млн. туристів.

Нагадаємо, нещодавно у Таїланді росіянин на даху відомого храму побився з рятувальниками, а потім стрибнув униз. Тайським рятувальникам не вдалося допомогти 35-річному російському туристу на острові Пхукет, який виліз на дах знаменитого храму Ват Чалонг. Після тривалих умовлянь, а також спроб безпечно спустити чоловіка на землю, він зістрибнув униз. 

У Росії рекордно обвалився в'їзний турпотік у 2022 році – кількість іноземців у складі організованих груп упала більш ніж на 90%.

 До слова, попит на відпочинок у Криму серед росіян виявився практично нульовим.

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Теги: Таїланд туризм липень

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