На Херсонщині під час розмінування дрона загинули два вибухотехніки

Фахівці проводили розмінування в одному із сіл Білозерської територіальної громади

У Херсонській області загинули два вибухотехніки. Вони намагалися розмінувати бойову частину ударного безпілотника. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Двоє запорізьких поліцейських-вибухотехніків – старший лейтенант Олексій Сафонов і лейтенант Ілля Дергільов – проводили розмінування в одному із сіл Білозерської територіальної громади.

Старший лейтенант Олексій Сафонов і лейтенант Ілля Дергільов, які загинули на Херсонщині фото: mvs.gov.ua/МВС

«Під час знешкодження бойової частини нерозірваного БпЛА сталася детонація. Правоохоронці отримали смертельні поранення», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія у грудні 2024 року запустили близько 1,7 тис. безпілотників-камікадзе різного типу по території України, що значно нижче, аніж у листопаді.

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