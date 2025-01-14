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На Херсонщині під час розмінування дрона загинули два вибухотехніки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Херсонщині під час розмінування дрона загинули два вибухотехніки
Вибухотехніки намагалися знешкодити бойову частину нерозірваного БпЛА
фото: mvs.gov.ua/МВС

Фахівці проводили розмінування в одному із сіл Білозерської територіальної громади

У Херсонській області загинули два вибухотехніки. Вони намагалися розмінувати бойову частину ударного безпілотника. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Двоє запорізьких поліцейських-вибухотехніків – старший лейтенант Олексій Сафонов і лейтенант Ілля Дергільов – проводили розмінування в одному із сіл Білозерської територіальної громади.

Старший лейтенант Олексій Сафонов і лейтенант Ілля Дергільов, які загинули на Херсонщині
Старший лейтенант Олексій Сафонов і лейтенант Ілля Дергільов, які загинули на Херсонщині
фото: mvs.gov.ua/МВС

«Під час знешкодження бойової частини нерозірваного БпЛА сталася детонація. Правоохоронці отримали смертельні поранення», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія у грудні 2024 року запустили близько 1,7 тис. безпілотників-камікадзе різного типу по території України, що значно нижче, аніж у листопаді.

До слова, стало відомо про загибель на війні бійця 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, військового журналіста з Івано-Франківська Руслана Ганущака з позивним Остап.

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Теги: вибух дрон безпілотник Херсонщина МВС поліція

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