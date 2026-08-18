У Польщі знайдено мертвим російського опозиціонера

Знайомі Власенка описують його як пенсіонера, який шукав можливості облаштуватися в Європі

У Варшаві знайдено мертвим учасника «З’їзду народних депутатів» Сергія Власенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на sota.

Власенка з травмою голови виявив його сусід по орендованій квартирі – також учасник «З’їзду народних депутатів». Знайомі російського опозиціонера припускають, що смерть була насильницькою.

Сергій Власенко ще у 1980-х роках був депутатом на Далекому Сході. Згодом він жив в Анапі, де залишилася його дружина. Невдовзі після початку війни Власенко виїхав із Росії: до Польщі він прибув за туристичною візою, а згодом отримав там політичний притулок. Після розколу «З’їзду» він залишився в обох його частинах, зокрема брав участь у «Форумі російської опозиції на підтримку України».

Знайомі Власенка зі «З’їзду» описують його як пенсіонера, який шукав можливості облаштуватися в Європі. Останнім часом він заробляв на життя у Варшаві, виконуючи сезонні роботи, зокрема збирав фрукти.

«З'їзд народних депутатів» – це збори колишніх депутатів різних рівнів і скликань від Росії, які претендують на роль перехідного парламенту РФ або його можливого наступника.

Раніше у столиці Латвії у віці 69 років пішов із життя журналіст Григорій Нехорошев – колишній головний редактор видання «Московський кореспондент», яке першим повідомило про роман російського диктатора Володимира Путіна з Аліною Кабаєвою. Російська журналістка Божена Ринська, яка мешкає в Латвії, зауважила, що журналіст помер після отруєння грибами, зібраними на власному подвір’ї.