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Єврокомісія відреагувала на перше збиття дрона над Румунією

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Єврокомісія відреагувала на перше збиття дрона над Румунією
Румунський F-16 вперше збив дрон, який порушив повітряний простір країни
фото: Bogdan Pantilimon

Урсула фон дер Ляєн подякувала румунським військовим за швидку реакцію

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала перше збиття дрона над територією Румунії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву фон дер Ляєн в Х.

Очільниця Єврокомісії подякувала румунським військовим за оперативну реакцію на інцидент та наголосила, що зміцнення безпеки східного кордону Європейського Союзу залишається одним із головних завдань.

«Повітряний простір Європи знову було порушено вторгненням дронів. Я високо ціную швидку та ефективну реакцію румунської армії, яка забезпечила нашу спільну безпеку», – написала фон дер Ляєн.

Вона також наголосила: «Посилення оборони та стримування вздовж нашої східної межі залишається найвищим пріоритетом».

Нагадаємо, 24 липня винищувач F-16 Військово-повітряних сил Румунії вперше збив безпілотник, який порушив повітряний простір країни. За словами президента Румунії Нікушора Дана, дрон був знищений над безлюдною місцевістю, після чого компетентні служби розпочали обстеження місця падіння уламків.

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Теги: Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн Румунія дрон

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