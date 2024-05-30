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Україна отримає два літаки радіолокаційної розвідки від Швеції

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна отримає два літаки радіолокаційної розвідки від Швеції
Швеція зголосилася передати Україні літаки ASC 890
фото з відкритих джерел

Оголошений пакет допомоги від Швеції містить два літаки повітряного спостереження і управління, які допоможуть Україні виявляти цілі на великій відстані

У межах найбільшого пакета допомоги Україна отримає два літаки радіолокаційної розвідки та управління ASC 890. Про це повідомив речник шведського прем’єр-міністра Том Самуельссон.

Самуельссон зазначив, що загальна вартість оголошеного пакета становить 1,16 млрд євро.

«Пакет містить два літаки повітряного спостереження і управління, які допоможуть Україні виявляти цілі на великій відстані», – зазначив він.

Речник прем’єра Швеції додав, що напередодні Ульф Крістерссон представив ці літаки безпосередньо послу України у Швеції.

Нагадаємо, уряд Швеції оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Він є найбільшим на сьогодні, його вартість перевищує 13 млрд шведських крон ($1,3 млрд). Про це повідомляє Sydsvenskan.

Пакет військової допомоги стане шістнадцятим за рахунком від Швеції з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Гроші, які будуть включені до додаткового бюджету, крім іншого, дадуть змогу зміцнити протиповітряну оборону України.

Так, Швеція передасть літаки радіолокаційної розвідки та управління ASC 890, які дадуть Україні «абсолютно новий потенціал радіолокаційної розвідки та бойового управління проти цілей у повітрі та на морі», а також зміцнить її здатність вражати цілі в довгостроковій перспективі. Літаки також поставляються з навчальним і технічним обладнанням.

Раніше повідомлялося, що Швеція відкладає відправлення Україні винищувачів Gripen.

Читайте також: Швеція дозволила Україні використовувати свою зброю проти цілей у Росії 
Теги: літак Швеція військова допомога військова техніка

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