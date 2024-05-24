Генштаб хоче зменшити штат на 60%

За рахунок вивільненого особового складу заплановано доукомплектувати органи управління оперативного й тактичного рівнів та бойові військові частини

Реформа Генерального штабу дозволить посилити ті структури, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ

Генеральний штаб Збройних сил України має на меті оптимізувати штат деяких структурних підрозділів та органів військового управління, скоротивши на 60% особовий склад. Про це під час брифінгу розповів начальник Головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ Євгеній Острянський.

Зокрема, у планах Генштабу розформувати низку військових організаційних структур, сформувати нові, а також оптимізувати ті, що вже існують. Це дасть змогу не тільки зменшити штат, а й уникнути дублювання функцій.

Передбачається, що вивільнений особовий склад доукомплектує органи управління оперативного й тактичного рівнів, а також бойові військові частини. За словами Острянського, це дасть змогу провести ротації підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на лінії зіткення.

«Ми розуміємо, що в умовах війни насамперед повинні посилюватися ті структури, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ», – сказав він.

За словами військового, зараз тривають заходи з удосконалення структури Збройних сил України, зокрема – формування командування Сил безпілотних систем.

Нагадаємо, українські сили просунулися на південь від Кремінної. На північ від Харкова ЗСУ відвоювали незначну територію.

До слова, російські загарбники повністю завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали дуже високих втрат. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він також поінформував, де на Харківщині тривають найжорсткіші бої.