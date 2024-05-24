Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Генштаб хоче зменшити штат на 60%

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Генштаб хоче зменшити штат на 60%
За рахунок вивільненого особового складу заплановано доукомплектувати органи управління оперативного й тактичного рівнів та бойові військові частини
фото з відкритих джерел

Реформа Генерального штабу дозволить посилити ті структури, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ

Генеральний штаб Збройних сил України має на меті оптимізувати штат деяких структурних підрозділів та органів військового управління, скоротивши на 60% особовий склад. Про це під час брифінгу розповів начальник Головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ Євгеній Острянський.

Зокрема, у планах Генштабу розформувати низку військових організаційних структур, сформувати нові, а також оптимізувати ті, що вже існують. Це дасть змогу не тільки зменшити штат, а й уникнути дублювання функцій.

Передбачається, що вивільнений особовий склад доукомплектує органи управління оперативного й тактичного рівнів, а також бойові військові частини. За словами Острянського, це дасть змогу провести ротації підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на лінії зіткення.

«Ми розуміємо, що в умовах війни насамперед повинні посилюватися ті структури, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ», – сказав він.

За словами військового, зараз тривають заходи з удосконалення структури Збройних сил України, зокрема – формування командування Сил безпілотних систем.

Нагадаємо, українські сили просунулися на південь від Кремінної. На північ від Харкова ЗСУ відвоювали незначну територію.

До слова, російські загарбники повністю завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали дуже високих втрат. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він також поінформував, де на Харківщині тривають найжорсткіші бої.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 24 травня 2024 року
Теги: ЗСУ армія Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інфляційні тенденції за квітень 2024 року
Інфляція в українській економіці: Нацбанк змушений переглядати стратегію
15 травня, 08:55
За даними розвідки, попри високі втрати російська армія може постійно атакувати українські позиції
Окупанти значно пришвидшили наступ у районі Авдіївки – британська розвідка
26 квiтня, 12:22
38-річний боойвий медик Андрій Топчій загинув біля села Роботине
На фронті загинув журналіст Андрій Топчій
27 квiтня, 11:46
Російські війська просунулися в напрямку Очеретиного
Аналітики повідомили, що окупанти просунулися на північний захід від Авдіївки
30 квiтня, 05:02
Українські пілоти вигадали оригінальне привітання з Великоднем
Українські пілоти показали креативну великодню листівку
5 травня, 12:08
Погіршення ефективності української ППО відбувається на тлі того, що Росія збільшує кількість безпілотників і ракетних атак
Українська ППО почала гірше справлятися з російськими ракетами – The Wall Street Journal
13 травня, 11:16
Після вибухів, у повітря здіймається стовп диму
Вибухи на Луганщині, ймовірно пошкоджено штаб росіян (відео)
13 травня, 12:25
У ніч на 19 травня атаковано військовий аеродром «Кущевська» та Слов’янський НПЗ
Палав військовий аеродром та НПЗ: деталі нічної «бавовни» в РФ
19 травня, 14:25
Засновник телеграм-каналу «Рибар» дав нетипове публічне інтерв’ю, у якому розкритикував Міноборони Росії
Російські блогери експериментують з критикою Міноборони РФ: аналіз ISW
20 травня, 06:23

Події в Україні

На Україну суне негода: оголошено штормове попередження
На Україну суне негода: оголошено штормове попередження
Генштаб хоче зменшити штат на 60%
Генштаб хоче зменшити штат на 60%
Росія відправила африканський корпус штурмувати Вовчанськ – британська розвідка
Росія відправила африканський корпус штурмувати Вовчанськ – британська розвідка
У Кропивницькому пролунали вибухи
У Кропивницькому пролунали вибухи
Обстріл друкарні у Харкові: криміналісти ідентифікували тіла усіх загиблих (фото)
Обстріл друкарні у Харкові: криміналісти ідентифікували тіла усіх загиблих (фото)
Повітряна тривога тривала пів години
Повітряна тривога тривала пів години

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Путін вигадав, як помститися США за конфіскацію російських активів
26K
Путін прилетів до Білорусі, вибухи в Харкові та Криму: головне за ніч
19K
Пєсков влаштував істерику через заборону в’їзду росіян до Норвегії
9471
Відомого батюшку Московської церкви, який прямував за кордон, зсадили з поїзда
5100
Їв ложкою ікру біля храму мистецтва. Поява Сергія Лещенка у центрі Києва здивувала очевидців
4456
Польща скаржиться на нестачу українців: нема кому робити сезонну роботу

Новини

Тариф на електрику в Україні занижений удвічі – ICC Ukraine
Сьогодні, 13:02
Мобілізувати слід підготовлених силовиків. Відомий бізнесмен закликав змінити систему бронювання
Сьогодні, 10:58
Путін прилетів до Білорусі, вибухи в Харкові та Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Їв ложкою ікру біля храму мистецтва. Поява Сергія Лещенка у центрі Києва здивувала очевидців
Вчора, 20:15
Експорт під час війни: бізнес назвав ключові проблеми
Вчора, 17:16
Заборона на переміщення транспорту створить величезне навантаження на бізнес – експерт
Вчора, 14:31

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua