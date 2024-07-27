Чоловік намагався незвичним способом переправитися через Дунай, йому завадили прикордонники

Кмітливого «плавця» правоохоронці помітили під час патрулювання

Як з’ясувалося, це вже друга спроба порушника незаконно перетнути кордон

Прикордонники затримали чоловіка, який намагався переплисти Дунай за допомогою підводного скутера. Про це інформує Державна прикордонна служба.

Кмітливого «плавця» правоохоронці помітили під час патрулювання. Чоловік плив під водою, але періодично підіймався на поверхню, щоб дихати. Використовуючи підводний скутер, він намагався швидше подолати водний маршрут та дістатися Румунії.

Як з’ясувалося, це вже друга спроба порушника незаконно перетнути кордон.

p>Як повідомлялося, щоденно щонайменше 200 чоловіків призовного віку здійснюють спробу залишити країну.

Також для незаконного перетину кордону втікачі почали збирати групи з 40 і більше людей. Речник ДПСУ відзначив, що спроби незаконного перетину кордону фіксуються і на пунктах пропуску. Але більшість таких спроб фіксуються все ж в «зеленій зоні» кордону, тобто поза офіційними пунктами пропуску.

До слова, біля кордону в Одеській області затримано рекордну групу з 47 ухилянтів, які намагались незаконно втекти за кордон.