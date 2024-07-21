Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Служба безпеки Грузії допитує добровольців, які воювали на боці України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Служба безпеки Грузії допитує добровольців, які воювали на боці України
Грузинські добровольці, які брали участь у бойових діях на боці України, розповіли про допити
фото: Sova

У Тбіліському міському суді опитано Лашу Чігладзе, активіста «Антиокупаційного руху», який брав участь у бойових діях в Україні

Грузинські добровольці, які брали участь у бойових діях на боці України у війні проти РФ, повідомляють, що їх викликають на допит у Службу державної безпеки (СДБ) Грузії. Про це повідомляє Sova.

Зокрема, у Тбіліському міському суді опитали Лашу Чігладзе, активіста «Антиокупаційного руху», який брав участь у бойових діях в Україні.

«Мені сказали, що рік тому було розпочато слідство у зв'язку з державним переворотом, і були якісь запитання про це... коли виїхав, коли приїхав з України. Були загальні запитання», – розповів Чігладзе.

Його адвокат назвав цю справу політичною: «Зазначена справа абсурдна, не має жодного стосунку до закону, і Лашу сьогодні викликали тому, що він боровся в Україні проти Росії».

Проурядовий телеканал Imedi повідомляє, що Чігладзе проходить у справі про змову з метою повалення влади.

Крім того, про виклик на допит повідомив ще один грузинський доброволець Надим Хмаладзе.

«Мене, Надима Хмаладзе, СДБ викликає за статтями про державний переворот і тероризм», – зазначив він у соцмережах.

Нагадаємо, що Грузія приєдналася до декларації Європейської політичної спільноти проти «тіньового флоту» Росії. Декларацію ухвалили країни саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.

Також повідомлялося, що процес інтеграції Грузії до Європейського союзу призупинено. Про це повідомив посол ЄС у країні Павло Герчинський. За його словами, наміри нинішнього уряду Грузії не зрозумілі для лідерів ЄС. Закон про прозорість іноземного впливу є кроком назад, додав дипломат.

До слова, депутат від «Грузинської мрії» Бека Давітуліані відреагував на ситуацію навколо призупинення євроінтеграції Грузії. Він запевнив, що Грузія обов'язково приєднається до ЄС.

Як відомо, парламент Грузії 14 травня ухвалив закон про іноагентів у заключному, третьому читанні. За нього проголосували 84 депутати, проти – 30 парламентаріїв, ще 58 утрималися.

Президентка країни наклала на нього вето та назвала його «російським законом», який суперечить конституції та європейським стандартам. Попри різку критику закону з боку ЄС та США, парламент Грузії подолав президентське вето. Закон «Про прозорість іноземного впливу» підписав спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, обійшовши таким чином вето президентки Саломе Зурабішвілі.

Читайте також: 

Теги: добровольці іноземці Грузія війна допит

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За попередньою інформацією, можливий прильот стався в районі аеропорту у Маріуполі
В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: можливий приліт у районі аеропорту
12 липня, 13:56
В Україні масштабна повітряна тривога лунала понад 20 хвилин
В Україні масштабна повітряна тривога лунала понад 20 хвилин
11 липня, 23:16
Російські окупанти активізувалися на кількох напрямках фронту
«Росіяни на фронті стали дуже поспішати». Військовий ЗСУ назвав причини
6 липня, 13:23
На одному з напрямків фронту розвідники виявили та завдали вогневого ураження по пункту розміщення автомобільної техніки окупантів
Розвідка поцілила по важливому пункту РФ на фронті (відео)
6 липня, 10:59
Росіяни атакували Дніпро ракетами та «Шахедами»
У Дніпрі зросла кількість загиблих та поранених після атаки РФ
4 липня, 10:02
Сьогодні близько 16:00 ворог завдав удару по стиглому пшеничному лану
Росіяни обстріляли на Харківщині поле стиглої пшениці площею 110 га (фото)
1 липня, 21:34
Цьогоріч кількість туристів в Іспанії сягне понад 100 млн людей, це більш ніж удвічі перевищує чисельність населення країни
Тисячі іспанців оголосили протест масовому туризму: країною пройде хвиля мітингів
29 червня, 01:12
Що допоможе зменшити втрати на фронті: Сирський назвав ключові пріоритети
Що допоможе зменшити втрати на фронті: Сирський назвав ключові пріоритети
24 червня, 15:17
Протиповітряна оборона Польщі зреагувала на масовану атаку на Україну
Масована атака на Україну: Польща мала ще одну «дуже напружену ніч»
22 червня, 10:48

Соціум

Служба безпеки Грузії допитує добровольців, які воювали на боці України
Служба безпеки Грузії допитує добровольців, які воювали на боці України
Росія втричі збільшила витрати на розширення кладовищ
Росія втричі збільшила витрати на розширення кладовищ
У Росії п'ять літаків Іл-76 вийшли з ладу через неякісні запчастини – ЗМІ
У Росії п'ять літаків Іл-76 вийшли з ладу через неякісні запчастини – ЗМІ
У США жінка 43 роки провела за ґратами за вбивство, якого не скоювала
У США жінка 43 роки провела за ґратами за вбивство, якого не скоювала
Атакували країни НАТО за підтримку України: в Іспанії затримано хакерів з прапором СРСР
Атакували країни НАТО за підтримку України: в Іспанії затримано хакерів з прапором СРСР
З'явилися супутникові знімки аеродрому Міллерово після атаки дронів
З'явилися супутникові знімки аеродрому Міллерово після атаки дронів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Смерть Фаріон. Оксана Забужко розповіла, що не так з імовірним підозрюваним
27K
Скандал із «Укрзалізницею». Пасажирка заявила, що довелося їхати на підлозі до Відня
23K
Убивство Фаріон: Зеленський назвав одну з версій злочину
21K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
14K
Експерт назвав проблеми, які відкрило вбивство Фаріон
13K
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч

Новини

Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
Сьогодні, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
Вчора, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
Вчора, 14:10
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
Вчора, 06:55
Аварії в енергосистемі ускладнили передачу електроенергії з заходу в східні області країни
19 липня, 18:15
Голова Офісу Ради Європи в Україні зустрівся з керівництвом Національної асоціації адвокатів
19 липня, 14:08

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua