Служба безпеки Грузії допитує добровольців, які воювали на боці України

Грузинські добровольці, які брали участь у бойових діях на боці України, розповіли про допити

У Тбіліському міському суді опитано Лашу Чігладзе, активіста «Антиокупаційного руху», який брав участь у бойових діях в Україні

Грузинські добровольці, які брали участь у бойових діях на боці України у війні проти РФ, повідомляють, що їх викликають на допит у Службу державної безпеки (СДБ) Грузії. Про це повідомляє Sova.

Зокрема, у Тбіліському міському суді опитали Лашу Чігладзе, активіста «Антиокупаційного руху», який брав участь у бойових діях в Україні.

«Мені сказали, що рік тому було розпочато слідство у зв'язку з державним переворотом, і були якісь запитання про це... коли виїхав, коли приїхав з України. Були загальні запитання», – розповів Чігладзе.

Його адвокат назвав цю справу політичною: «Зазначена справа абсурдна, не має жодного стосунку до закону, і Лашу сьогодні викликали тому, що він боровся в Україні проти Росії».

Проурядовий телеканал Imedi повідомляє, що Чігладзе проходить у справі про змову з метою повалення влади.

Крім того, про виклик на допит повідомив ще один грузинський доброволець Надим Хмаладзе.

«Мене, Надима Хмаладзе, СДБ викликає за статтями про державний переворот і тероризм», – зазначив він у соцмережах.

Нагадаємо, що Грузія приєдналася до декларації Європейської політичної спільноти проти «тіньового флоту» Росії. Декларацію ухвалили країни саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.

Також повідомлялося, що процес інтеграції Грузії до Європейського союзу призупинено. Про це повідомив посол ЄС у країні Павло Герчинський. За його словами, наміри нинішнього уряду Грузії не зрозумілі для лідерів ЄС. Закон про прозорість іноземного впливу є кроком назад, додав дипломат.

До слова, депутат від «Грузинської мрії» Бека Давітуліані відреагував на ситуацію навколо призупинення євроінтеграції Грузії. Він запевнив, що Грузія обов'язково приєднається до ЄС.

Як відомо, парламент Грузії 14 травня ухвалив закон про іноагентів у заключному, третьому читанні. За нього проголосували 84 депутати, проти – 30 парламентаріїв, ще 58 утрималися.

Президентка країни наклала на нього вето та назвала його «російським законом», який суперечить конституції та європейським стандартам. Попри різку критику закону з боку ЄС та США, парламент Грузії подолав президентське вето. Закон «Про прозорість іноземного впливу» підписав спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, обійшовши таким чином вето президентки Саломе Зурабішвілі.