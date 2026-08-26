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Вірменія заявила, що готова прийняти росіян, які тікатимуть від мобілізації

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Вірменія заявила, що готова прийняти росіян, які тікатимуть від мобілізації
Вірменія прийме росіян
фото з відкритих джерел

За даними західної розвідки, російські військові вже почали перевіряти готовність регіонів до заклику.

Вірменія не перешкоджатиме в'їзду громадян Росії, які намагатимуться залишити країну у разі оголошення нової хвилі мобілізації, та готова надати їм необхідне сприяння. Про це заявив секретар Ради безпеки Вірменії Ален Сімонян, наголосивши, що прикордонники не ставитимуть визискувальних запитань про мету візиту. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

«Російській людині можу сказати лише одне: «Ласкаво просимо до Вірменії». Тут ми всіх любимо, всіх поважаємо. І вони тут знайдуть усе те, що хотіли знайти... І назад повернуться до Росії, коли їм буде зручно», – підкреслив Сімонян.

Ця заява лунає на тлі численних повідомлень про підготовку чергової мобілізаційної кампанії в РФ. За даними The Wall Street Journal, російські військові вже перевіряють готовність регіонів до призову, який може розпочатися після вересневих виборів. Це зумовлено величезними втратами: за оцінками CSIS, до липня 2026 року втрати армії РФ перевищили 1,4 млн осіб убитими й пораненими, а набір контрактників більше не покриває убуток.

Президент України Володимир Зеленський раніше зазначав, що восени РФ може призвати від 300 до 500 тис. осіб. Водночас аналітики зауважують, що з 300 тис. мобілізованих у 2022 році в строю залишилося лише близько 168 тис. Тим часом у 17 регіонах Росії вже фіксують приховану мобілізацію через насильницькі затримання чоловіків та примус до підписання контрактів із МО РФ.

Нагадаємо, у Вірменії різко зріс попит на оренду житла серед громадян Росії. Місцеві ріелтори стверджують, що ситуація вже нагадує осінь 2022 року, коли після оголошення часткової мобілізації тисячі росіян виїжджали з країни.

За словами ріелторів, за останні три місяці оренда житла в Єревані подорожчала приблизно на 30%. «Величезний попит. Через ситуацію, яка зараз склалася на ринку нерухомості в Єревані, у нас ціни просто шалені», – розповів один із місцевих ріелторів.

Зауважимо, президент Росії Володимир Путін дав зрозуміти, що Кремль готується воювати проти України щонайменше ще три роки. Військові витрати залишаться головним пріоритетом федерального бюджету РФ на 2027-2029 роки, а щоб їх профінансувати, влада урізатиме цивільні статті та нарощуватиме борг. 

Теги: Вірменія мобілізація росіяни

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