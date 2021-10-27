США збираються розширити програму безвізового в'їзду: які країни на черзі

Програма безвізового в'їзду дозволяє відвідувати США з туристичними та діловими цілями на строк до 90 днів – без необхідності оформлення візи

На даний час до програми безвізового в'їзду до США входять 40 держав

Сполучені Штати Америки збираються запровадити програму безвізового в'їзду ще з чотирма країнами. Про це 27 жовтня повідомив міністр внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Алехандро Майоркас, пише vesty.co.il

Зазначається, на включення до списку безвізових країн претендують Ізраїль, Кіпр, Болгарія та Румунія.

«Американська влада згодна розпочати роботу щодо включення Ізраїлю до безвізового режиму США», – сказав 26 серпня держсекретар Ентоні Блінкен за підсумками перемовин з прем’єром Ізраїлю.

Очікується, що глава МВС Ізраїлю відвідає Вашингтон у середині листопада, де обговорить із Алехандро Майоркасом технічні сторони програми безвізового в'їзду.

Програма безвізового в'їзду (VWP) дозволяє громадянам держав, включених до VWP, відвідувати США з туристичними та діловими цілями (тобто лише з цілями, що відповідають гостьовій візі) на строк до 90 днів – без необхідності оформлення візи. Для цього потрібно отримати дозвіл через електронну систему авторизації в'їзду.

На даний час до програми входять 40 держав, включаючи Німеччину, Австралію, Іспанію, Італію. Останніми з тих, хто приєднався до VWP, стали Польща та Хорватія.

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