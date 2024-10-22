У Білорусі затримано журналіста Ігоря Ільяша

У листопаді 2020 року Ільяша заарештували на 15 діб за «участь у пікетуванні»

Ільяш нібито займався «сприянням екстремістським формуванням» та «збирав інформацію для іноземних розвідок»

У Білорусі правоохоронці затримали журналіста Ігоря Ільяша. Він є чоловіком журналістки Катерини Андрєєвої, яка перебуває у в'язниці з 2020 року. Про це повідомляє правозахисний центр «Вясна».

За інформацією провладних Telegram-каналів Ігор Ільяш нібито займався «сприянням екстремістським формуванням», тобто давав інтерв’ю незалежним медіа, а також нібито «збирав інформацію для іноземних розвідок» – давав коментарі українським виданням.

У листопаді 2020 року Ільяша заарештували на 15 діб за «участь у пікетуванні». У липні 2021 року його також затримали на 15 діб під час масових обшуків і затримань незалежних журналістів по всій Білорусі. У квартирі Ільяша було проведено обшук, вилучено обладнання та книги.

Катерина Андрєєва працювала журналісткою на телеканалі «Белсат». 15 листопада 2020 року її та операторку Дарину Чульцову затримали під час прямого ефіру в Мінську, коли вони вели стрім з акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, рік тому 23 травня 2021 року білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст, засновник мегапопулярних у Білорусії проєктів Nexta й «Білорусь головного мозку» Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

Як повідомлялося, колишній білоруський опозиціонер та один із редакторів каналу Nexta Роман Протасевич змінив сферу діяльності. Тепер він працює зварювальником на заводі, про що розповів російській журналістці Ксенії Собчак.

До слова, Литва зібрала докази злочинів режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка та передала їх до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.