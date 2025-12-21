Стрілянина в Південній Африці забрала дев’ять життів

Поліція розшукує 12 підозрюваних

Поліція Південної Африки оголосила розшук підозрюваних після масової стрілянини в таверні поблизу Йоганнесбурга. Внаслідок нападу загинули щонайменше дев’ять людей, ще десятеро дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву поліцейської служби Південної Африки.

Стрілянина сталася близько 1:00 ночі в неділю в Беккерсдалі, містечку на південний захід від Йоганнесбурга. Група озброєних людей відкрила вогонь по відвідувачах таверни.

«Близько 12 невідомих підозрюваних у білому комбі та сріблястому седані відкрили вогонь по відвідувачах закладу та продовжували безладно стріляти, поки ті тікали з місця події», – йдеться в повідомленні.

Мотив нападу нині невідомий.

Поліція розшукує 12 підозрюваних та закликала свідків надати будь-яку інформацію, яка може допомогти слідству. Розслідування стрілянини триває.

