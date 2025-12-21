Головна Світ Соціум
Стрілянина в Південній Африці забрала дев’ять життів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Стрілянина в Південній Африці забрала дев'ять життів
У ПАР сталася стрілянина
фото: Associated Press

Поліція розшукує 12 підозрюваних

Поліція Південної Африки оголосила розшук підозрюваних після масової стрілянини в таверні поблизу Йоганнесбурга. Внаслідок нападу загинули щонайменше дев’ять людей, ще десятеро дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву поліцейської служби Південної Африки.

Стрілянина сталася близько 1:00 ночі в неділю в Беккерсдалі, містечку на південний захід від Йоганнесбурга. Група озброєних людей відкрила вогонь по відвідувачах таверни.

«Близько 12 невідомих підозрюваних у білому комбі та сріблястому седані відкрили вогонь по відвідувачах закладу та продовжували безладно стріляти, поки ті тікали з місця події», – йдеться в повідомленні.

Мотив нападу нині невідомий.

Поліція розшукує 12 підозрюваних та закликала свідків надати будь-яку інформацію, яка може допомогти слідству. Розслідування стрілянини триває.

Раніше в результаті збройного нападу на пляжі Бонді-Біч у Сіднеї загинули 12 людей, ще 29 дістали поранення, серед них двоє поліцейських. Один терорист був убитий при затриманні, а інший – поранений, згодом його взяли під варту.

Нагадаємо, в Університеті Брауна в Провіденсі, штат Род-Айленд, сталася стрілянина в інженерному корпусі під час другого дня випускних іспитів. Внаслідок нападу загинули щонайменше дві людини, а вісім осіб отримали поранення.

Незадовго до цього в гуртожитку Університету штату Кентуккі сталася стрілянина, внаслідок якої один студент загинув, а інший отримав важке поранення. Офіційні особи повідомили, що підозрюваного вже затримано. 

