Президент Польсько-української господарчої палати спростував міф про «українців, які витрачають польські гроші»

Яцек Пєхота: Рівень зайнятості українців у Польщі дуже високий – майже 70% біженців знайшли своє місце

Майже 70% українських біженців, які приїхали у Польщу, знайшли своє місце – вони працюють та платять податки. Надходження до державного бюджету і до інституту соціального забезпечення значно перевищили ті суми, які Польща витратила на допомогу українським біженцям. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив Президент польсько–української господарчої палати Яцек Пєхота.

За словами президента Польсько–української господарчої палати, варто частіше нагадувати про те, що у Польщі існує дуже високий рівень зайнятості українців. «Я вже говорив і повторюю це знову, і це потрібно повторювати при кожній нагоді: ми маємо ситуацію, коли існує дуже високий рівень зайнятості українців – майже 70% українських біженців знайшли своє місце. Вони працюють, платять податки. Надходження до державного бюджету і до інституту соціального забезпечення значно перевищили ті суми, які ми витратили на допомогу українським біженцям», – зауважив Пєхота.

Президент палати нагадав, що за підрахунками експертів Deloitte у 2023 році українські біженці внесли до польського бюджету 15–20 млрд злотих від різних видів податків та зборів. «Українці збільшили ВВП Польщі на 0,7–1,1%, а у довгостроковій перспективі ця цифра може сягнути 0,9–1,35% щорічно. У свою чергу, негативного впливу біженців на зростання безробіття чи рівень заробітної плати в Польщі економічні аналітики не зафіксували», – зауважив він.

Звісно, зазначає Пєхота, Польща витратила на допомогу Україні десятки мільярдів злотих, і це зрозуміло, адже на цьому першому етапі допомога з державних коштів була особливо потрібна країні, що стикнулася з неспровокованою агресією. Президент польсько–української господарчої палати просить не забувати того, що польська економіка страждає від гострої нестачі робочої сили. «Нам потрібні працівники, і українські біженці значною мірою заповнили цю прогалину. І, сплачуючи податки, сплачуючи внески на соціальне страхування, вони принесли нам більше ресурсів, ніж Польща витратила», – вказав Пєхота.

Тому, на думку президента, про це треба говорити, підкреслювати при кожній нагоді, пояснювати, бо також зустрічаються думки про те, що «українці скрізь, вони забирають у нас робочі місця, обтяжують наш бюджет». «Але нам потрібні працівники з–за меж Польщі, тому що нам не вистачає робочої сили при таких темпах економічного зростання. А нам же важливо, щоб економіка розвивалася», – пояснив Яцек Пєхота.

Нагадаємо, більшість роботодавців у Польщі цінують українських працівників за швидку адаптацію та працьовитість. Натомість самі поляки стали гірше ставитися до працівників з України. Дослідження «Барометр ринку праці Польщі» від компанії Personnel Service виявило, що 78% польських роботодавців позитивно або нейтрально ставляться до працівників із України. Кожен четвертий підприємець цінує працівників з України за їхній досвід, а кожен п’ятий – за скромність, створення позитивної атмосфери та лояльність. Також 14% цінують знання українців.

Раніше стало відомо, що Польща створила Раду з питань співпраці з Україною. Ідея полягає у створенні інституції, «яка буде застосовувати більш цілісний підхід до польсько-українських відносин».

До слова, за підсумками 2023 року 75% тимчасових працівників з України, які зараз перебувають у Польщі, задоволені своєю роботою. Це на 4% менше, ніж було 2022 року, і на 10% менше, ніж 2021 року. Т

Читайте також: Яцек Пєхота: Українські біженці принесли Польщі більше ресурсів, ніж вона на них витратила