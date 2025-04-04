В Україні розмінували територій, більше за три Одеси разом узяті

До процесу розмінування в Україні залучені 260 машин

Україна залишається найбільш замінованою країною у світі

Від початку повномасштабного вторгнення до безпечного використання повернуто вже понад 35 000 кв. км територій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Він зазначив, що наша держава – найзамінованіша країна у світі і понад 174 тис. квадратних кілометрів території зазнали впливу війни.

«Уряд визначив гуманітарне розмінування одним із ключових пріоритетів відновлення. На цьому не зупиняємося і розширюємо наші спроможності», – підкреслив Прем’єр-міністр.

За його словами, до процесу очищення залучені 260 машин розмінування, працюють 87 операторів протимінної діяльності, майже 5,5 тис. і чоловіків та жінок ліквідовують російські міни на наших землях.

Прем’єр-міністр підкреслив, що особлива увага приділяється роботі із сільськогосподарськими землями.

«За кошти держави уже очищено понад 1000 га агроземель. Це важливо для посівної, для врожаю, для українського експорту і нашої економіки. Посівна вже почалася в усіх областях, і майже 1 млн га уже засіяно», – наголосив він.

Нагадаємо, найбільш небезпечними в контексті замінування наразі залишаються три райони Київщини.