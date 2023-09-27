Трагедія в Іраку: під час весілля загинуло більше сотні людей

Приміщення для весілля під час пожежі обвалилося

Пожежа виникла через запуск всередині приміщення феєрверків

Під час святкування весілля в Іраку сталася масштабна пожежа, у результаті якої загинуло більше сотні людей, ще понад 150 постраждали. Про це пише Сіньхуа із посиланням на заяву міністерства охорони здоров’я Іраку.

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Трагедія трапилася у місті аль-Хамданія у північній провінції Ніневех. Приміщення, в якому розпочалася пожежа, було зведене із дуже вогненебезпечного матеріалу.

Попередні дані свідчать, що пожежа виникла через запуск всередині приміщення феєрверків, і що частина споруди впала через великий вогонь.

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На місці інциденту вже розпочате розслідування, покликане встановити усі подробиці.

До слова, у серпні минулого року в єгипетському місті Гіза (поблизу Каїра) в коптській церкві Абу Сіфін спалахнула масштабна пожежа. У вогні загинули 41 вірянин, у тому числі щонайменше 10 дітей.