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Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом, якщо та не може вирішити питання з мігрантами та торгівлею

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом, якщо та не може вирішити питання з мігрантами та торгівлею
Трамп нагадав Трюдо про торговий дефіцит США з Канадою
фото: Christinne Muschi, The Canadian Press

Трамп заявив канадському прем'єру, що його країна не справляється з охороною кордону Штатів

Новообраний президент Трамп у розмові з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявив, що, ймовірно, Канаді слід стати 51-м штатом США Як інформує Fox News, посилаючись на власні джерела, такою була відповідь Трампа на заяву Трюдо про те, мито через невирішення питань торгівлі між США та Канадою та іміграція вб’ють економіку його країну. 

29 листопада Трюдо без попередження прилетів до маєтку Мар-а-Лаго у Флориді після того, як Трамп публічно пригрозив запровадити 25-відсоткові тарифи на торгівлю з Канадою і Мексикою через нібито нездатність цих країн приборкати потік нелегальних іммігрантів і наркотиків, що ринули до США.

Зазначається, що під час візиту Трюдо до резиденції Трампа у Мар-а-Лаго наприкінці листопада президент США заявив канадському прем'єру, що його країна не справляється з охороною кордону Штатів, пропускаючи через нього велику кількість наркотиків і людей, зокрема нелегальних іммігрантів із понад 70 країн.

Потім Трамп також заговорив про торговий дефіцит США з Канадою, який, за його оцінкою, перевищує $100 млрд.

Як стверджують джерела Fox News, під час розмови Трамп заявив, що якщо Канада не зможе розв'язати проблеми з мігрантами та торговим дефіцитом із США, то в перший же день після інавгурації він запровадить 25% мита на всі канадські товари.

Прем'єр Канади відповів на це, що такий захід «повністю вб'є канадську економіку». Трамп нібито запитав: «Отже, ваша країна не зможе вижити, якщо не буде обдирати США на суму в $100 млрд?».

Після цього, за словами джерел, американець прямо запропонував Трюдо зробити Канаду 51-м штатом США. Це викликало нервовий сміх у Трюдо та інших присутніх під час розмови.

Проте Трамп продовжив і наголосив: якщо канадський прем'єр не зможе виконати його список вимог, не ущемляючи при цьому інтереси США в торгівлі, то, можливо, Канаді справді варто стати штатом або двома штатами, а Трюдо – губернатором.

Нагадаэмо, 7 листопада прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зателефонував Дональду Трампу, аби привітати його з перемогою на президентських виборах. Одныэю з тем розмови стала торговельна угода між Канадою, США та Мексикою, яку Трамп і Трюдо «успішно уклали під час першого президентського терміну». Крім того, обговорювалася «загальна зацікавленість у безпечних і надійних ланцюжках постачання та боротьба з недобросовісною торговельною практикою у світовій економіці».

Окрім того, лідери обговорили «безпеку Північної Америки» і домовилися «підтримувати тісний контакт».

CNN нагадує, що стосунки Трюдо і Трампа не завжди були гладкими. Зокрема, у 2019 році канадський прем'єр потрапив на вірусне відео, на якому він обговорював Трампа з іншими світовими лідерами, такими як Борис Джонсон, Еммануель Макрон і Марк Рютте. Тоді Трамп назвав Трюдо «двоособовим».

Теги: США економіка Канада торгівля Дональд Трамп мігранти

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