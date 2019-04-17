Трамп відреагував на майбутню публікацію повного звіту Мюллера



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Президент США не боїться повного звіту спецпрокурора Мюллера

За словами Трампа, розслідування було «повною фальсифікацією»

Президент США Дональд Трамп заявив, що жодним чином не стурбований очікуваним оприлюдненням доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера щодо «російської справи»

Трамп навпаки зазначив, що тепер стане зрозуміло, що це розслідування було «повною фальсифікацією», повідомляє у вівторок американське видання The Hill.

«Я чув, що це (повний звіт Мюллера – ред.) вийде в четвер. Це добре. І там не може бути нічого такого, бо злочину не було. Нічого не було», - наводить видання висловлювання Трампа в одному з останніх телеінтерв'ю під час його перебування в Міннеаполісі.

При цьому, Трамп знову наголосив, що злочини були «скоєні іншою стороною», а не його кампанією.

Таким чином, глава Білого дому вперше прокоментував заяву американського мін'юсту про те, що доповідь спеціального прокурора буде оприлюднена в четвер, 18 квітня.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зізнався, що не читав доповідь спецпрокурора Мюллера.

Раніше генпрокурор США пообіцяв до середини квітня оприлюднити доповідь Мюллера.

Також повідомлялося, що публікація звіту Мюллера цілком неможлива за законом, оскільки текст містить конфіденційну інформацію.

Нагадаємо, спецпрокурор США Роберт Мюллер, який майже два роки очолював розслідування щодо втручання РФ у президентські вибори 2016 року, не знайшов доказів змови кампанії Дональда Трампа з росіянами, а також обструкції правосуддю.

Трамп відреагував на результати розслідування Мюллера, заявивши про «повне виправдання».

Нагадаємо, Роберт Мюллер був призначений на посаду спеціального прокурора 17 травня 2017 року для проведення розслідування втручання РФ у президентські вибори в США, а також можливої змови кампанії Трампа з росіянами.

Відтоді його офіс висунув кримінальні обвинувачення проти 37 осіб, п'ятеро з яких отримали реальні терміни ув'язнення. Серед них - колишні помічники в кампанії Трампа Рік Гейтс і Георгій Пападопулос, екс-радник президента з питань нацбезпеки Майкл Флінн та особистий адвокат Майкл Коен. Останній судовий процес відбувся над керівником кампанії Трампа Полом Манафортом.

Джерело: Укрінформ