Ердоган передумав їхати до США

Під час візиту Ердоган повинен був вперше зустрітись з президентом США Джо Байденом

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган скасував свій візит до Сполучених Штатів Америки, який було заплановано на 9 травня. Про це повідомляє турецьке видання OdaTV.

Як пише видання, причиною скасування візиту було схвалення допомоги Сполучених Штатів Ізраїлю у розмірі $26 млрд.

Під час візиту Ердоган повинен був вперше зустрітись з президентом США Джо Байденом у Білому домі. Сторони планували обговорити низку важливих питань, серед яких:

боротьба з тероризмом;

ситуація в Секторі Газа;

оборонні проєкти й економічні відносини між країнами.

Варто додати, що наразі офіційної інформації щодо скасування візиту немає. Також є видання, які стверджують, що Туреччина відклала візит через зміни в графіку Ердогана. Наразі ж нібито узгоджуються нові дати.

Раніше Ердоган заявив, що Туреччина більше не підтримує активних торговельних відносин з Ізраїлем.