Ердоган передумав їхати до США
Під час візиту Ердоган повинен був вперше зустрітись з президентом США Джо Байденом
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган скасував свій візит до Сполучених Штатів Америки, який було заплановано на 9 травня. Про це повідомляє турецьке видання OdaTV.
Як пише видання, причиною скасування візиту було схвалення допомоги Сполучених Штатів Ізраїлю у розмірі $26 млрд.
Під час візиту Ердоган повинен був вперше зустрітись з президентом США Джо Байденом у Білому домі. Сторони планували обговорити низку важливих питань, серед яких:
- боротьба з тероризмом;
- ситуація в Секторі Газа;
- оборонні проєкти й економічні відносини між країнами.
Варто додати, що наразі офіційної інформації щодо скасування візиту немає. Також є видання, які стверджують, що Туреччина відклала візит через зміни в графіку Ердогана. Наразі ж нібито узгоджуються нові дати.
Раніше Ердоган заявив, що Туреччина більше не підтримує активних торговельних відносин з Ізраїлем.
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