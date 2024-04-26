Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ердоган передумав їхати до США

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ердоган передумав їхати до США
Одна із версій скасування візиту Ердогана до США – зміни в графіку
фото з відкритих джерел

Під час візиту Ердоган повинен був вперше зустрітись з президентом США Джо Байденом

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган скасував свій візит до Сполучених Штатів Америки, який було заплановано на 9 травня. Про це повідомляє турецьке видання OdaTV.
Як пише видання, причиною скасування візиту було схвалення допомоги Сполучених Штатів Ізраїлю у розмірі $26 млрд.

Під час візиту Ердоган повинен був вперше зустрітись з президентом США Джо Байденом у Білому домі. Сторони планували обговорити низку важливих питань, серед яких:

  • боротьба з тероризмом;
  • ситуація в Секторі Газа;
  • оборонні проєкти й економічні відносини між країнами.

Варто додати, що наразі офіційної інформації щодо скасування візиту немає. Також є видання, які стверджують, що Туреччина відклала візит через зміни в графіку Ердогана. Наразі ж нібито узгоджуються нові дати.

Раніше Ердоган заявив, що Туреччина більше не підтримує активних торговельних відносин з Ізраїлем.

Читайте також: Турецький мирний план. Путін бігом підтвердив готовність
Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Соцмережі поширюють новини і формують громадську думку
Соцмережі на контролі: Чому США та Китай занепокоєні
26 березня, 20:10
У липні цього року у Вашингтоні пройде саміт НАТО, присвячений 75-річчю Альянсу. На минулому саміті Україні пообіцяли вступ, але після завершення війни
Тридцять третім будеш? Ювілей НАТО: що варто знати українцям Союзники
3 квiтня, 09:00
Джерела відновлювальної енергетики поки що не можуть повністю витіснити викопне паливо
Повільне зростання виробництва екологічно чистої енергії стало проблемою для США
18 квiтня, 17:54
Єнс Столтенберг зазначив, що НАТО повинні підтримувати Україну протягом багатьох років
Генсек НАТО припустив, що Україні доведеться йти на компроміси з Росією
6 квiтня, 22:34
Sierra Madrе зазнав аварії на спірній мілині Другого Томаса, що є частиною островів Спратлі в Південно-Китайському морі
Іржаве філіппінське судно стало точкою напруги між США та Китаєм
8 квiтня, 08:45
Байден відреагував на масовий удар по Ізраїлю
Байден вперше прокоментував іранську атаку по Ізраїлю
15 квiтня, 21:34
Atacms було включено до березневого пакету військової допомоги Україні на суму в $300 млн
США у березні таємно передали Україні далекобійні Atacms – Reuters
24 квiтня, 20:21
У пакеті новому військової допомоги США пообіцяли передати Україні бойові машини піхоти Bradley
США повідомили, коли Україна отримає зброю з нового пакета допомоги
Сьогодні, 08:12
Ракетна система під час навчань буде використана лише для логістичних навчань і не стрілятиме
США і Філіппіни розпочали військові навчання поблизу Тайваню
22 квiтня, 11:35

Політика

Ердоган передумав їхати до США
Ердоган передумав їхати до США
У Фінляндії розпочалися щорічні військові навчання за участю країн НАТО. Кремль лютує
У Фінляндії розпочалися щорічні військові навчання за участю країн НАТО. Кремль лютує
США тиснули на Україну щодо мобілізаційного закону – The New York Times
США тиснули на Україну щодо мобілізаційного закону – The New York Times
The Washington Post назвала країну, яка може стати наступною ціллю для Росії
The Washington Post назвала країну, яка може стати наступною ціллю для Росії
Байден повідомив, коли надійде в Україну зброя від США
Байден повідомив, коли надійде в Україну зброя від США
Глава Пентагона оголосив, коли в Україну почнуть прибувати перші F-16
Глава Пентагона оголосив, коли в Україну почнуть прибувати перші F-16

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
183K
Глава МЗС Польщі розповів, як закінчити війну в Україні за п’ять хвилин
16K
Придатні для військової служби поділятимуться на чотири категорії – Міноборони
12K
Таємне постачання Atacms Україні: з’явилася реакція Кремля
7108
Працівники заводу «Укроборонпрому» грабували своє підприємство: виносили озброєння
6958
Пентагон повідомив, по яких цілях битиме Україна ракетами Atacms – ЗМІ
6917
Розстріл поліцейських на Вінниччині: стало відомо, хто допомагав підозрюваним тікати з країни

Новини

Сонячні електростанції допомагають Україні обходитись без аварійного імпорту електроенергії – Міненерго
Сьогодні, 16:53
Культурна дипломатія. Хор Верьовки виступив в США перед голосуванням за фінансову допомогу Україні
Сьогодні, 15:32
Північна Корея вдруге випробувала нові ракети. Кім Чен Ин хоче продавати їх Росії
Сьогодні, 14:11
Українські шахтарі продовжують видобувати вугілля за 40 км до лінії фронту – The Irish Times
Сьогодні, 11:55
Справа Коломойського. Експерти міжнародного товариства з прав людини знайшли порушення
Сьогодні, 11:05
Пакет допомоги від США, відмова Греції передати Україні ППО: головне за ніч
Сьогодні, 06:38

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua