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У Білорусі будують два ангари для «Іскандерів»: супутникові знімки

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Білорусі будують два ангари для «Іскандерів»: супутникові знімки
«Іскандер» – російське сімейство оперативно-тактичних ракетних комплексів
фото з відкритих джерел

Журналісти зазначають, що ракети, розташовані в Білорусі, можуть загрожувати майже всій території Польщі, Литви та Латвії, а також більшій частині України

На території військової частини в Осиповичах Могилівської області Білорусі будують два нових ангари. За розміром і зовнішнім виглядом вони схожі на укриття для «Іскандерів», які тут збудували рік тому. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Видання пише, що в артилерійській військовій частині № 12147 знаходиться 465-та ракетна бригада. Принаймні один з його дивізіонів має на озброєнні оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер-М», який здатний нести ядерну зброю. Загалом у Білорусі таких підрозділів може бути два.

«Іскандер» – російське сімейство оперативно-тактичних ракетних комплексів. Його основне призначення – знищення систем ППО потенційного противника, а також важливих об'єктів.

Журналісти зазначають, що ракети, розташовані в Білорусі, можуть загрожувати майже всій території Польщі, Литви та Латвії, а також більшій частині України.

У Білорусі будують два ангари для «Іскандерів»: супутникові знімки фото 1
фото: Planet Labs PBC (RFE/RL Graphics)

На супутниковому знімку від сервісу Planet Labs, отриманому 19 травня 2024 року, видно, що будівництво охопило значну частину військової частини, де розташовані «Іскандери».

«Зокрема, триває реконструкція двох занедбаних будівель. Ймовірно, це казарма та їдальня чи штаб, бо зовні вони дуже схожі на ті, що вже є на території частини», – пише видання.

У правій частині фото можна побачити, що будуються два ангари, які за розміром і зовнішнім виглядом абсолютно відповідають ангару, який був побудований для зберігання «Іскандерів» рік тому. Його будівництво тривало з осені 2022 року до квітня 2023 року.

У Білорусі будують два ангари для «Іскандерів»: супутникові знімки фото 2
фото: Planet Labs PBC (RFE/RL Graphics)

Журналісти пишуть, що за їх підрахунками кожен із цих ангарів може розмістити 12 бойових машин. Саме такі розміри має стандартний дивізіон «Іскандер» у російській армії. До нього входять до шести різних типів техніки: командно-штабна машина, машина життєзабезпечення, самохідна ракетна установка, транспортно-зарядна машина, мобільний пункт підготовки інформації та машина регулювання та обслуговування.

За інформацією, озвученою самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком у лютому 2024 року, Білорусь вже має дві дивізії, тобто близько 24 таких військових машин, вісім з яких несуть ракети.

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Теги: ядерна зброя військові ракета Білорусь

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