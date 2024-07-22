Похорон Фаріон. Люди несуть плакати із цитатами мовознавиці (фото)

«Коли українці зрозуміють істину, мовою Фаріон говоритимуть мільйони!», – йдеться на плакаті

Сьогодні мешканці та гості Львова прощаються з народною депутаткою VII скликання, мовознавицею Іриною Фаріон. Кореспондент «Главкома» передає, що траурна процесія з труною Ірини Фаріон скандує «Мова має значення».

«Коли українці зрозуміють істину, мовою Фаріон говоритимуть мільйони!», – йдеться на плакаті.

Люди тримають плакати із цитатами Фаріон фото: Павло Вуєць/glavcom.ua

«Суть не в тому, що я радикальна. Суть у тому, що суспільство виросло до свого національного самоусвідомлення», – йдеться на плакаті.

Люди тримають плакати із цитатами Фаріон фото: Павло Вуєць/glavcom.ua

Люди йдуть із плакатом, на якому написана цитата Ірини Фаріон: «Я не боюся своєї смерті. Бо такі як я своєю смертю не вмирають».

«Ірина Фаріон – сучасний провідник української нації. Біда в тому, що українці не можуть розпізнати таких вчасно!», – йдеться на іншому плакаті.

Люди тримають плакати із цитатами Фаріон фото: Павло Вуєць/glavcom.ua

Траурна процесія з труною Ірини Фаріон продовжує рух з Гарнізонного храму на Личаківський цвинтар та скандує «мова має значення».

Нагадаємо, сьогодні у Львові проходить прощання з народною депутаткою VII скликання, мовознавицею Іриною Фаріон. Мешканці та гості Львова прямують до місця прощання. «Главком» веде трансляцію.

Кореспондент «Главкома» повідомив, що до процесії прибула швидка допомога. Ймовірно, людям стало погано через сильну спеку.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. До слова, сусіди Фаріон описали її вбивцю.