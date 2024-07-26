Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
Дочка Фаріон побажала затриманому горіти в пеклі
Донька мовознавиці й екснардепки Ірини Фаріон Софія вперше поговорила з підозрюваним у вбивстві її матері в залі суду.
Софія запитала в підозрюваного у залі суду, чому він вбив Фаріон та що вона йому зробила, на що підозрюваний відповів: «Час покаже». Донька Фаріон не змогла стримати своїх емоцій у залі суду.
«Падлюка остання. Ти будеш горіти в пеклі. Ти здохнеш в тюрьмі. Ми зробимо все», – звернулася до підозрюваного Софія.
"Падлюка остання. Ти будеш горіти в пеклі. Ти здохнеш в тюрьмі. Ми зробимо все", — емоції доньки Ірини Фаріон Софії у залі суду
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Далі на зауваження жінки, чи не проковтнув він язика й чи взагалі його має, затриманий почав її дражнити. Підозрюваний висунув у відповідь язика.
Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон дражнить з камери дочку вбитої. pic.twitter.com/saZm7miw66— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 26, 2024
Нагадаємо, що у Львові оголошено підозру в умисному вбивстві Ірини Фаріон 18-річному дніпрянину, якого затримали 25 липня. Суд щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон відбудеться о 16:00.
За даними поліції, підозрюваний дніпрянин ретельно спланував убивство мовознавиці. Зокрема, для нього винаймав щонайменше три квартири й постійно міняв одяг.
Крім того, на місці вбивства Ірини Фаріон знайдена гільза від спортивної кулі.
Також з'ясувалося, що затриманий у справі щодо вбивства громадської діячки, екснардепки Ірини Фаріон, ймовірно, готував наступні вбивства.
Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Фаріон був критичний.
На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв зловмисник. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.
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