Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)

Дочка Фаріон побажала затриманому горіти в пеклі

Донька мовознавиці й екснардепки Ірини Фаріон Софія вперше поговорила з підозрюваним у вбивстві її матері в залі суду.

Софія запитала в підозрюваного у залі суду, чому він вбив Фаріон та що вона йому зробила, на що підозрюваний відповів: «Час покаже». Донька Фаріон не змогла стримати своїх емоцій у залі суду.

«Падлюка остання. Ти будеш горіти в пеклі. Ти здохнеш в тюрьмі. Ми зробимо все», – звернулася до підозрюваного Софія.

"Падлюка остання. Ти будеш горіти в пеклі. Ти здохнеш в тюрьмі. Ми зробимо все", — емоції доньки Ірини Фаріон Софії у залі суду



📹Ми - Україна pic.twitter.com/3ngIIYdTb0 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 26, 2024

Далі на зауваження жінки, чи не проковтнув він язика й чи взагалі його має, затриманий почав її дражнити. Підозрюваний висунув у відповідь язика.

Нагадаємо, що у Львові оголошено підозру в умисному вбивстві Ірини Фаріон 18-річному дніпрянину, якого затримали 25 липня. Суд щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон відбудеться о 16:00.

За даними поліції, підозрюваний дніпрянин ретельно спланував убивство мовознавиці. Зокрема, для нього винаймав щонайменше три квартири й постійно міняв одяг.

Крім того, на місці вбивства Ірини Фаріон знайдена гільза від спортивної кулі.

Також з'ясувалося, що затриманий у справі щодо вбивства громадської діячки, екснардепки Ірини Фаріон, ймовірно, готував наступні вбивства.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв зловмисник. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.