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Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон
скріншот трансляції

Дочка Фаріон побажала затриманому горіти в пеклі

Донька мовознавиці й екснардепки Ірини Фаріон Софія вперше поговорила з підозрюваним у вбивстві її матері в залі суду.

Софія запитала в підозрюваного у залі суду, чому він вбив Фаріон та що вона йому зробила, на що підозрюваний відповів: «Час покаже». Донька Фаріон не змогла стримати своїх емоцій у залі суду. 

«Падлюка остання. Ти будеш горіти в пеклі. Ти здохнеш в тюрьмі. Ми зробимо все», – звернулася до підозрюваного Софія.

Далі на зауваження жінки, чи не проковтнув він язика й чи взагалі його має, затриманий почав її дражнити. Підозрюваний висунув у відповідь язика.

Нагадаємо, що у Львові оголошено підозру в умисному вбивстві Ірини Фаріон 18-річному дніпрянину, якого затримали 25 липня. Суд щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон відбудеться о 16:00.

За даними поліції, підозрюваний дніпрянин ретельно спланував убивство мовознавиці. Зокрема, для нього винаймав щонайменше три квартири й постійно міняв одяг.

Крім того, на місці вбивства Ірини Фаріон знайдена гільза від спортивної кулі. 

Також з'ясувалося, що затриманий у справі щодо вбивства громадської діячки, екснардепки Ірини Фаріон, ймовірно, готував наступні вбивства.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв зловмисник. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

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Теги: суд вбивство Ірина Фаріон

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