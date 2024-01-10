Ніч у Росії була гучною: окупанти заявили про атаку безпілотників

Вибухи гриміли в районі, де базуються російські стратегічні бомбардувальники

У ніч на 10 січня російські засоби ППО нібито збили український безпілотник літакового типу над Саратовською областю. Про це повідомило міноборони РФ.

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«Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу на об'єкти на території Російської Федерації», – йдеться в заяві міноборони країни-агресорки.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін у своєму Telegram-каналі повідомив, що безпілотник намагався атакувати Енгельський район.

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«Сьогодні вночі черговими засобами ППО над територією Енгельського району знищено безпілотник літакового типу. Ніхто не постраждав. Наслідків для інфраструктури населених пунктів немає. Усі об'єкти працюють у штатному режимі», – повідомив Бусаргін.

Зазначимо, що Саратовській області розташовано, зокрема, аеродром, де базуються російські стратегічні бомбардувальники, які запускають ракети по Україні.

Від території, підконтрольній Україні, до кордонів Саратівської області приблизно 500 км, а до аеродрому під містом Енгельс – понад 600 км.

Варто нагадати, що ЗСУ двічі атакували військовий аеродром Енгельс наприкінці 2022 року. Після цього на аеродромі з'явилися намальовані літаки.

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Нагадаємо, у 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів та збільшити виробництво артилерії. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції за 2023 рік.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що цього року Україна може виготовити навіть більше, ніж мільйон дронів.

Українські заводи готові виробляти боєприпаси для мільйона дронів, які планують передати українським захисникам у 2024 році.