У зв’язку з інцидентом у рамках заходів безпеки було евакуйовано мешканців прилеглих територій

Постраждалих внаслідок вибуху немає

Минулої ночі поблизу села Нізамі в Геранбойському районі в Азербайджані на складі боєприпасів стався вибух. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Report.

Одразу після події відповідні підрозділи Міністерства з надзвичайних ситуацій та Міністерства оборони у взаємодії з Міністерством внутрішніх справ та Геранбойською районною виконавчою владою розпочали вживати необхідних заходів, і ситуацію було взято під контроль.

У зв’язку з інцидентом у рамках заходів безпеки було евакуйовано мешканців прилеглих територій. Постраждалих немає.

Однак згодом з’явилася інформація про пожежу поблизу села Нізамі в Геранбойському районі. Наразі у співпраці з відповідними державними органами вживаються необхідні заходи для запобігання поширенню пожежі та її гасіння.

До слова, російські війська в ніч проти 24 травня здійснили чергову атаку на будівлю посольства Азербайджанської Республіки в Україні, розташоване в Києві. Внаслідок вибухової хвилі та падіння уламків у дипломатичному представництві вибито вікна, а сама будівля зазнала суттєвих зовнішніх пошкоджень.