В Азербайджані на складі боєприпасів стався вибух
Постраждалих внаслідок вибуху немає
Минулої ночі поблизу села Нізамі в Геранбойському районі в Азербайджані на складі боєприпасів стався вибух. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Report.
Одразу після події відповідні підрозділи Міністерства з надзвичайних ситуацій та Міністерства оборони у взаємодії з Міністерством внутрішніх справ та Геранбойською районною виконавчою владою розпочали вживати необхідних заходів, і ситуацію було взято під контроль.
У зв’язку з інцидентом у рамках заходів безпеки було евакуйовано мешканців прилеглих територій. Постраждалих немає.
Однак згодом з’явилася інформація про пожежу поблизу села Нізамі в Геранбойському районі. Наразі у співпраці з відповідними державними органами вживаються необхідні заходи для запобігання поширенню пожежі та її гасіння.
До слова, російські війська в ніч проти 24 травня здійснили чергову атаку на будівлю посольства Азербайджанської Республіки в Україні, розташоване в Києві. Внаслідок вибухової хвилі та падіння уламків у дипломатичному представництві вибито вікна, а сама будівля зазнала суттєвих зовнішніх пошкоджень.
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