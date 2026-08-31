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Вибух у відділку поліції Рівного забрав життя досвідченого сапера

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Вибух у відділку поліції Рівного забрав життя досвідченого сапера
Внаслідок вибуху загинув 47-річний підполковник Микола Омельчук
фото: Національна поліція України

Підполковник Микола Омельчук понад чверть століття служив у поліції та чотири рази розміновував деокуповані території України

Унаслідок вибуху в адміністративній будівлі поліції у Рівному загинув 47-річний підполковник Микола Омельчук. Правоохоронець був досвідченим вибухотехніком та понад 25 років присвятив службі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Рівненщини.

Трагедія сталася сьогодні, 31 серпня, близько 15:30 на території відділення поліції №1 у Рівному. «Життя 47-річного підполковника поліції обірвалося сьогодні, 31 серпня, близько 15:30 унаслідок вибуху, що стався на території відділення поліції №1 (м. Рівне)», – повідомили правоохоронці.

Микола Омельчук понад 25 років служив Україні та працював із вибухонебезпечними предметами. За цей час він пройшов шлях від техніка-сапера НДЕКЦ до заступника начальника управління – начальника відділу забезпечення вибухобезпеки управління вибухотехнічної служби ГУНП у Рівненській області.

Упродовж служби Омельчук займався виявленням та знешкодженням вибухонебезпечних предметів. Після початку повномасштабної війни він долучався до розмінування звільнених від російських окупантів територій.

У складі зведеного загону вибухотехніків Національної поліції Омельчук чотири рази виїжджав на деокуповані території України для проведення робіт із розмінування.

«Його професіоналізм, мужність, витримка та безмежна відданість службі здобули глибоку повагу колег і всіх, хто мав честь працювати поруч», – зазначили у поліції.

Правоохоронці назвали загибель підполковника непоправною втратою для Національної поліції, його колег, друзів та родини. «Загибель Миколи – непоправна втрата для Національної поліції України, для побратимів, друзів і рідних. Світла пам’ять про Миколу Омельчука назавжди залишиться в наших серцях», – йдеться у повідомленні. У Миколи Омельчука залишилися дружина, дві доньки віком 21 та 17 років, а також п'ятирічний син.

Нагадаємо, 31 серпня у Рівному стався вибух в адміністративній будівлі районного управління поліції. Внаслідок інциденту загинув один поліцейський, ще троє правоохоронців отримали поранення.

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Теги: вибух Рівне

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