У Воронежі масштабна пожежа на електромеханічному заводі (відео)

Пожежі присвоєно третій ранг складності

У російському Воронежі спалахнула сильна пожежа на заводі «Енікмаш-В». Площа вогню складає 3 тисяч кв.м. Про це повідомляють російські пабліки.

Як зазначається, наразі інформації про постраждалих немає.

Водночас Mash стверджує, що площа пожежі нібито складає 100 кв.м, а 3 тис. кв. м – це площа цеху, де сталось загоряння. Зокрема канал повідомляє про двох постраждалих.

Зазначається, що займання сталось у складських приміщеннях. Пожежі присвоєно третій ранг складності.

Згідно з даними російського МНС, на місці працюють 64 спеціалісти й 20 одиниць техніки. Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються.

Також окремі ЗМІ стверджують, що пожежа сталась саме на електрохімічному заводі "Елмаш". Тим часом МНС Росії не уточнює цю інформацію також.

Раніше повідомлялося, що в Оріхово-Зуєво, що знаходиться під Москвою, сталася потужна пожежа у виробничій будівлі, охопивши площу у 1200² м.

Нагадаємо, що у ніч на 20 квітня у Кардимівському районі Смоленської області РФ унаслідок нібито атаки дронів спалахнула пожежа на об'єкті паливно-енергетичного комплексу Росії. Про це заявив губернатор регіону Васілій Анохін у Telegram.