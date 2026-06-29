У Саудівській Аравії розбився гелікоптер нафтової компанії: загинули 14 людей

Причини падіння гелікоптера залишаються невідомими

На східному узбережжі Саудівської Аравії в місті Рас-Танура, що розташоване на захід від Ормузької протоки, зазнав катастрофи гелікоптер саудівського нафтового гіганта Aramco. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Авіакатастрофа сталася в неділю, 28 червня, о 6 ранку за місцевим часом, унаслідок чого загинули 14 громадян. Подія відбувалася після того, як компанія Aramco у п'ятницю відновила завантаження сирої нафти на цьому терміналі в Перській затоці після чотиримісячної перерви.

Наразі причини падіння повітряного судна залишаються невідомими, а профільні відомства розпочали повне розслідування для встановлення всіх обставин інциденту.

Раніше повідомлялося, що у США, штат Техас розбився невеликий літак, на борту якого перебували гравці у піклбол. Усі п’ятеро людей загинули, зокрема четверо гравців та пілот.

Аварія сталася поблизу міста Вімберлі, приблизно за 65 кілометрів від Остіна. Літак впав у лісистій місцевості та загорівся після удару.

Нагадаємо, пасажирський літак United Airlines з 162 пасажирами на борту ледь уникнув зіткнення з американським військовим гелікоптером поблизу аеропорту Джона Вейна у Каліфорнії. Інцидент стався під час заходу на посадку, коли пілоти були змушені терміново змінити курс.

До слова, у Колумбії військовий літак типу Hercules, який перевозив 110 військовослужбовців Збройних сил, зазнав аварії поблизу Пуерто-Легісамо, прямуючи до Пуерто-Асіс.

За попередніми даними влади, щонайменше 20 військових було врятовано.