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У Франції розбився літак із парашутистами: загинули всі 11 людей на борту

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Франції розбився літак із парашутистами: загинули всі 11 людей на борту
Очевидці розповідають, що літак впав майже одразу
фото: соціальні мережі

На борту перебували пілот, п'ять інструкторів та п'ять парашутистів-початківців

У французькому місті Нансі на очах у родичів розбився літак Pilatus PC-6, який виконував рейс для тандемних стрибків із парашутом. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Унаслідок катастрофи загинули всі 11 людей, які перебували на борту, серед яких пілот, п'ять інструкторів та п'ять парашутистів-початківців.

Одномоторне повітряне судно впало майже вертикально менш ніж за хвилину після зльоту з аеродрому Нансі-Ессі всього за 300 метрів від смуги, ледь не влучивши в житлові будинки.

Очевидці повідомляли про звук зупинки двигуна та вибух, а дані Flightradar24 зафіксували різкий нахил літака ліворуч перед падінням. Ця авіакатастрофа стала найбільшою трагедією у французькому парашутному спорті за останні 30 років, наразі розслідування події очолює прокуратура Парижа.

Раніше повідомлялося, що у США, штат Техас розбився невеликий літак, на борту якого перебували гравці у піклбол. Усі п’ятеро людей загинули, зокрема четверо гравців та пілот. 

Аварія сталася поблизу міста Вімберлі, приблизно за 65 кілометрів від Остіна. Літак впав у лісистій місцевості та загорівся після удару.

Нагадаємо, пасажирський літак United Airlines з 162 пасажирами на борту ледь уникнув зіткнення з американським військовим гелікоптером поблизу аеропорту Джона Вейна у Каліфорнії. Інцидент стався під час заходу на посадку, коли пілоти були змушені терміново змінити курс. 

До слова, у Колумбії військовий літак типу Hercules, який перевозив 110 військовослужбовців Збройних сил, зазнав аварії поблизу Пуерто-Легісамо, прямуючи до Пуерто-Асіс. 

За попередніми даними влади, щонайменше 20 військових було врятовано.

Теги: авіакатастрофа Франція літак

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