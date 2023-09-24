У Франції тривають масштабні протести проти поліцейського насильства (фото)

Демонстранти виступали проти статті 435-1 Кодексу внутрішньої безпеки Франції, яка розширює можливість правоохоронців стріляти у разі відмови підозрюваного виконувати вимоги

До протестів у Парижі долучилося понад 31 тис. людей

У Франції понад 30 тис. людей вийшли на загальнонаціональний протест проти насильства з боку поліції. У Парижі під час маршу відбулися сутички, є поранені серед поліціянтів. Про це повідомило France24.

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У Франції не вщухають протести

За даними міністерства внутрішніх справ Франції, до протестів, організованих лівими силами, долучилася 31300 людей, зокрема 9 тис. у Парижі. Водночас профспілки заявили, що йдеться про приблизно 80 тис. людей по всій країні.

У Франції не вщухають протести

У столиці демонстранти тримали плакати з написами «Зупиніть насильство з боку держави», «Не пробач і не забудь» або «Закон вбиває».

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Демонстранти виступали проти статті 435-1 Кодексу внутрішньої безпеки Франції, яка розширює можливість правоохоронців стріляти у разі відмови підозрюваного виконувати вимоги.

У Франції не вщухають протести

За даними видання, сотні людей у ​​чорному та в капюшонах відірвалися від основного маршу в Парижі. Вони розбили вікна у відділенні банку та кидали предмети в поліційну машину, що опинилася в заторі.

Столична поліція заявила, що на автівку напали з ломом. Троє офіцерів отримали легкі поранення.

#Manifestation23septembre : au final

➡️ attaque d'une banque sur le parcours

➡️ attaque d'un véhicule de police à coup de barres de fer.

🔴 Je condamne fermement ces attaques et apporte mon soutien aux policiers agressés et blessés.pic.twitter.com/MHjmBXvIfX Будь ласка, читайте текст після реклами September 23, 2023

Начальник поліції Парижа Лоран Нуньєс повідомив, що у зв'язку з інцидентом затримали трьох людей.

За даними МВС, ще трьох демонстрантів затримали в інших містах Франції.

Нагадаємо, що протести у Франції почалися після того, як поліцейські застрелили 17-річного алжирця Наеля. Його зупинив патруль за порушення правил дорожнього руху. Після того, як хлопець спробував поїхати, поліцейські застрелили його.